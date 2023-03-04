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Beyaz Gazete
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Fondaş medya hüsrana uğradı! Ne yazacaklarını şaşırdılar; Akşener’e manşetten saldırı

Meral Akşener'in altılı masayı devirmesinin ardından fondaş medya hüsrana uğradı. Durum karşısında ne yazacağını şaşıran Sözcü Gazetesi Akşener'e manşetten saldırdı. Meral Akşener'in daha önce verdiği röportajı gündeme getiren gazete, Nereden nereye başlığı attı.

Fondaş medya hüsrana uğradı! Ne yazacaklarını şaşırdılar; Akşener’e manşetten saldırı
Ekleme: 4.03.2023 - 12:02 Güncelleme: 4.03.2023 - 12:07 / Editör: Ozge Selin
Fondaş medya hüsrana uğradı! Ne yazacaklarını şaşırdılar; Akşener’e manşetten saldırı
Altılı koalisyon adayını belirlemek için geçtiğimiz perşembe günü 12. kez bir araya geldi. Saadet Partisi ev sahipliğinde yapılan aday belirleme toplantısı krize neden oldu. 5 parti adaylık için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu isminde uzlaşırken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu isimlerini öne sürdü. Ancak masa oy çokluğuyla Kılıçdaroğlu isminde hemfikir oldu.

AKŞENER MASAYI DAĞITTI
Akşener toplantının ardından GİK üyelerini topladı. Kritik toplantının ardından kameralar karşısına geçen Akşener 'İYİ Parti kıskaca alınmıştır, buna boyun eğmeyeceğiz. Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz. Bu bizim temel ilkemizdir.' ifadelerini kullandı.

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü;
'ŞAHSİ HIRSLAR TÜRKİYE'YE TERCİH EDİLMİŞTİR'
Dün 5 siyasi parti ortak aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını söylediler. Biz masaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ismini beyan ettik.

Ancak önerimiz kabul görmedi. Anladık ki şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir. Biz İYİ Parti'yi bunun için kurmadık. Üzülerek söyleyerek geldiğimiz noktada Altılı Masa millet iradesini yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Bir noter masasına dönüşmüştür.

Bu masa artık potansiyel adayların tartışabildiği ortak akıl platformu olmaktan çıktı. Ne bir kumar masasında ne bir noter masasında olmayacağız.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A ÇAĞRI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulunmak istiyorum. Milletimiz, sizleri sevdi, bağrına bastı.

Ve bugün de; çok kritik bir kırılmanın eşiğinde, sizi göreve çağırıyor.' Bu çağrının sahibi millettir. Bu karar milletindir. Bu saatten sonra bizlere düşen bir seçim yapmaktır.'


Fondaş medya hüsrana uğradı! Ne yazacaklarını şaşırdılar; Akşener’e manşetten saldırı


Fondaş medya hüsrana uğradı! Ne yazacaklarını şaşırdılar; Akşener’e manşetten saldırı

Fondaş medya hüsrana uğradı! Ne yazacaklarını şaşırdılar; Akşener’e manşetten saldırı

Fondaş medya hüsrana uğradı! Ne yazacaklarını şaşırdılar; Akşener’e manşetten saldırı



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