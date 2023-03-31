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Yer Sivas: Depremler sonrası oluşan obruk böyle görüntülendi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra oluştuğu belirtilen irili ufaklı obruklar tespit edildi.

Ekleme: 31.03.2023 - 14:41 Güncelleme: 31.03.2023 - 14:55 / Editör: Ozge Selin
Yer Sivas: Depremler sonrası oluşan obruk böyle görüntülendi
Yeni Karahisar Mahallesi Hamurkesen mevkisinde, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra en büyüğünün çapı 10, derinliği ise 5 metreyi bulan 4 obruk oluştu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kaan Şevki Kavak, bölgenin kireçtaşı olarak da bilinen karstik yapıdaki kayalardan oluştuğunu söyledi. Tecer Dağları'nın güneyinde karbonatlı kayaçlar olan kireç taşları gözlemlediklerini belirten Kavak, şunları kaydetti: 'Bu karbonatlı kayaçlar bölgede düzlük alanlarda da yer alıyor ve suyla etkileştiğinde erimelere sebep oluyor. Üzerindeki toprağın ağırlığıyla birtakım çöküntülere bölgede rastlayabiliyoruz.

Bu çöküntülerin, Konya Ovası'nda geniş alanlarda oluşan obrukların küçük birer örneği. Kireç taşları bölgede sadece düzlüklerde değil, Tecer Dağları'nın oluşumunda da etken. Çok büyük yükseltiler de oluşturabiliyor. Kahramanmaraş merkezli depremler bu obrukların oluşum zamanını daha öne çekmiş olabilir. Özellikle ikinci depreme 150 kilometrelik bir mesafede olmasına rağmen yer kabuğunda meydana gelen hareketlerin bu çökmeleri daha da öne aldığını söyleyebilirim. Bu karstik çöküntülerin üzerinde alttaki suyun erimesiyle bazı küçük obruk benzeri yapılar olabiliyor.'

Tecer Dağları'nın güneyinde ortaya çıkan bu çöküntü alanlarını obruk olarak nitelendirdiklerini ifade eden Kavak, şu an için bölgede korkulacak bir şey olmadığını dile getirdi.

Yer Sivas: Depremler sonrası oluşan obruk böyle görüntülendi

OBRUKLARIN DELİLER FAYI İLE İLİŞKİSİ YOK

Kavak, obrukların oluşumunun, Tecer Dağları'nın güneyinden geçen ve MTA'nın Türkiye Diri Fay Haritası'nda da yer alan 204 kilometre uzunluğundaki Deliler fayı ile ilişkilendirilemeyeceğini vurguladı. Deliler fayı üzerinde bariz bir deprem oluşturabilecek derecede büyük bir sismisite gözlenmediğini anlatan Kavak, 'Sadece Sivas'ın Altınyayla ilçe merkezinin bulunduğu kesimde çok küçük, en fazla 3 büyüklüğünde deprem kümelenmelerini görebiliyoruz.' diye konuştu. Yeni Karahisar Mahallesi'nde yaşayan ve bölgede tarım ve hayvancılıkla uğraşan Mahmut Kılıç ise Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede 4 obruk oluştuğunu dile getirdi. Arazide hayvan otlattıklarını ve traktörlerle gidip geldiklerini anlatan Kılıç, bölgede yetkili kurumlar tarafından detaylı inceleme başlatılmasını beklediklerini kaydetti.

Yer Sivas: Depremler sonrası oluşan obruk böyle görüntülendi


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