Ordu'nun bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime ara verilecek

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada il genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Gölköy, Gürgentepe ile Ulubey ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 31 Mart Cuma günü eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği açıklandı.Fatsa ilçesindeki Aslancami, Ilıca, İslamdağ, Geyikçeli, Hatipli, Kulak, Demirci, Meşebükü ile Yassıtaş İlkokul-Ortaokulu'nda da eğitime ara verildiği belirtildi.Valilik açıklamasında bu ilçelerdeki kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.