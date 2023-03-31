Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı ile görüştü

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir" denildi.Görüşmede Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin protokolün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi ele alındığı aktarıldı.TBMM Genel Kurulu'nda, Kuzey Atlantik Antlaşmasına Finlandiya Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen uluslararası sözleşmeye ilişkin teklifle; NATO'ya üyeliğinin Avrupa-Atlantik güvenliğine katkı sağlayacağı değerlendirilen Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması'na katılımına ilişkin olarak antlaşmaya taraf her bir ülkenin imzaladığı protokolün onaylanmasının uygun bulunması amaçlanıyor.