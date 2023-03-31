Bakan Bozdağ'dan Mehmet Selim Kiraz paylaşımı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Selim Kiraz'ın görevi başında terör örgütü DHKP-C üyelerince şehit edilmesiyle ilgili paylaştığı mesajda "Şehit Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz’ı ve tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve dua ile anıyorum. Hiçbir terör saldırısı, adâleti ayakta tutan ve adâlet ile hükmeden hakim ve savcılarımızı yıldıramayacaktır." ifadelerini kullandı.

Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:"Şehit Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı ve tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve dua ile anıyorum. Hiçbir terör saldırısı, adâleti ayakta tutan ve adâlet ile hükmeden hakim ve savcılarımızı yıldıramayacaktır. Terörle mücadelemiz son terörist bitene kadar sürecektir."