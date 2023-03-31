31 Mart hava durumu: O illere kar ve yağmur uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu(Malatya hariç) ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın kuzeyi ile Elazığ, Diyarbakır ve Batman çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere bu akşam Erzurum, Muş'un kuzey ve batısı ile Bitlis çevrelerinde kuvvetli, yarın Muş'ta kuvvetli, Ağrı, Bitlis, Iğdır'ın yüksekleri, Kars'ın güneyi, Van, Hakkari, Şırnak ve yüksek kesimleri başta olmak üzere Siirt'te yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.Parçalı ve çok bulutlu, yarın kuzeyi hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 3°C, 20°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL 5°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, yarın hafif sağnak yağışlıKIRKLARELİ 2°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yarın hafif sağnak yağışlıKOCAELİ 1°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yarın hafif sağnak yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR -6°C, 10°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ 1°C, 16°CParçalı ve az bulutluİZMİR 7°C, 20°CParçalı ve az bulutluMUĞLA 2°C, 15°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, iç kesimlerinde kuzeybatıdan kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.ADANA 5°C, 16°CParçalı ve çok bulutluANTALYA 8°C, 17°CParçalı ve az bulutluHATAY 3°C, 14°CParçalı ve çok bulutluK.MARAŞ 1°C, 10°CParçalı ve çok bulutluÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusunun hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneydoğusunda kuzeybatıdan kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.ANKARA -5°C, 7°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR -5°C, 12°CParçalı ve az bulutluKONYA -3°C, 9°CParçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzeyi hafif kar yağışlıSİVAS -11°C, -1°CÇok bulutluÇok bulutlu, Batı Karadeniz'in batısının karlakarışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU -10°C, 7°CÇok bulutlu ve bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlıDÜZCE -5°C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıKASTAMONU -4°C, 5°CÇok bulutlu ve bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlıZONGULDAK 1°C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlıÇok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevreleri ve Artvin'ın kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.AMASYA -4°C, 6°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlıSAMSUN 1°C, 8°CÇok bulutlu, doğusu aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlıTOKAT -3°C, 4°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlıTRABZON 4°C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin (Malatya hariç) karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Erzurum, Muş'un kuzey ve batısı ile Bitlis çevrelerinde kuvvetli, yarın Muş'ta kuvvetli, Ağrı, Bitlis, Iğdır'ın yüksekleri, Kars'ın güneyi, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun Kar Yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin Batısında kuzeyli yönlerden, güneydoğusunda güneybatıdan kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.ELAZIĞ -2°C, 7°CÇok bulutlu yağmurluERZURUM -7°C, -2°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.KARS -5°C, 3°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın güneyinde kuvvetli olması bekleniyor.MALATYA -3°C, 6°CÇok bulutluParçalı ve çok bulutlu, doğusunun Yağmur, karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADIYAMAN -2°C, 11°CParçalı ve çok bulutluDİYARBAKIR 2°C, 9°CÇok bulutlu, yağmurluGAZİANTEP -1°C, 8°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA 1°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, doğusu yağmurlu