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31 Mart hava durumu: O illere kar ve yağmur uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 31 Mart hava durumu tahminleri açıklandı. Doğu Anadolu'da kar yağışı etkili olurken cuma günü için yeni uyarı geldi. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, il il 31 Mart hava durumu raporu.

Ekleme: 31.03.2023 - 08:41 Güncelleme: 31.03.2023 - 08:47 / Editör: Ozge Selin
31 Mart hava durumu: O illere kar ve yağmur uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu(Malatya hariç) ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın kuzeyi ile Elazığ, Diyarbakır ve Batman çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere bu akşam Erzurum, Muş'un kuzey ve batısı ile Bitlis çevrelerinde kuvvetli, yarın Muş'ta kuvvetli, Ağrı, Bitlis, Iğdır'ın yüksekleri, Kars'ın güneyi, Van, Hakkari, Şırnak ve yüksek kesimleri başta olmak üzere Siirt'te yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.


BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, yarın kuzeyi hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 3°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın hafif sağnak yağışlı

KIRKLARELİ 2°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın hafif sağnak yağışlı

KOCAELİ 1°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın hafif sağnak yağışlı

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -6°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 1°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 7°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 2°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, iç kesimlerinde kuzeybatıdan kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 5°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 8°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 3°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

K.MARAŞ 1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusunun hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneydoğusunda kuzeybatıdan kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA -5°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR -5°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA -3°C, 9°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzeyi hafif kar yağışlı

SİVAS -11°C, -1°C
Çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, Batı Karadeniz'in batısının karlakarışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU -10°C, 7°C
Çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

DÜZCE -5°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KASTAMONU -4°C, 5°C
Çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

ZONGULDAK 1°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevreleri ve Artvin'ın kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA -4°C, 6°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

SAMSUN 1°C, 8°C
Çok bulutlu, doğusu aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı

TOKAT -3°C, 4°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

TRABZON 4°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin (Malatya hariç) karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Erzurum, Muş'un kuzey ve batısı ile Bitlis çevrelerinde kuvvetli, yarın Muş'ta kuvvetli, Ağrı, Bitlis, Iğdır'ın yüksekleri, Kars'ın güneyi, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun Kar Yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin Batısında kuzeyli yönlerden, güneydoğusunda güneybatıdan kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ELAZIĞ -2°C, 7°C
Çok bulutlu yağmurlu

ERZURUM -7°C, -2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KARS -5°C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın güneyinde kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA -3°C, 6°C
Çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun Yağmur, karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN -2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR 2°C, 9°C
Çok bulutlu, yağmurlu

GAZİANTEP -1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 1°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yağmurlu
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