Ramazan'ın gelmesiyle Kabe eski günlerine geri döndü: Adım atacak yer kalmadı

11 ayın sultanı Ramazan geldi, gönüllere huzur doldu. Suudi Arabistan'ın Mekke şehrindeki Mescid-i Haram içerisinde yer alan Kabe de, bu Ramazan en kalabalık günlerinden birini yaşadı.Dünyanın dört bir yanında binlerce Müslüman, Kabe'ye akın etti. Kutsal mekanın avlusunda adım atacak yer kalmadı.Kabe'yi gören balkonlar bile dolup, taştı.İnsan seli görenleri duygulandırırken, akıllara 2 yıl önceki dönemi getirdi. Koronavirüs, dünya geneline yayılırken; Müslümanlar Kabe'den mahrum kalmış, binlerce hac vazifesi iptal edilmişti.Şimdi koronavirüs öncesine dönen Kabe'de eller semaya kalktı, dualar edildi. Allah'ın evini tavaf edenler, yine gözyaşlarına hakim olamadı.