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Ramazan'ın gelmesiyle Kabe eski günlerine geri döndü: Adım atacak yer kalmadı

11 ayın sultanı Ramazan'ın gelmesiyle yeryüzünde inşa edilmiş ilk mabet olan Kabe'de Ramazan bereketi yaşanıyor. Binlerce Müslüman Kabe'de ibadet ederken avluda adım atacak yer kalmadığı görüldü.

Ekleme: 30.03.2023 - 12:33 Güncelleme: 30.03.2023 - 12:37 / Editör: Ozge Selin
Ramazan'ın gelmesiyle Kabe eski günlerine geri döndü: Adım atacak yer kalmadı11 ayın sultanı Ramazan geldi, gönüllere huzur doldu. Suudi Arabistan'ın Mekke şehrindeki Mescid-i Haram içerisinde yer alan Kabe de, bu Ramazan en kalabalık günlerinden birini yaşadı.

Adım atacak yer kalmadı
Dünyanın dört bir yanında binlerce Müslüman, Kabe'ye akın etti. Kutsal mekanın avlusunda adım atacak yer kalmadı.

Kabe'yi gören balkonlar bile dolup, taştı.

Koronavirüs döneminde tek bir kişi yoktu
İnsan seli görenleri duygulandırırken, akıllara 2 yıl önceki dönemi getirdi. Koronavirüs, dünya geneline yayılırken; Müslümanlar Kabe'den mahrum kalmış, binlerce hac vazifesi iptal edilmişti.

Eski günlerine döndü
Şimdi koronavirüs öncesine dönen Kabe'de eller semaya kalktı, dualar edildi. Allah'ın evini tavaf edenler, yine gözyaşlarına hakim olamadı.
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