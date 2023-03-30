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Isparta'da dehşet verici olay: Eşini öldüren şahıs, onu öperek çekyatın üzerinde uyudu

49 yaşındaki hemşire eşi Selver Bulut'u öldürdüğü suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Mustafa Bulut, alkolün etkisiyle eşini öldürdükten sonra koltukta sızdığını söyledi.

Ekleme: 30.03.2023 - 11:24 Güncelleme: 30.03.2023 - 11:28 / Editör: Ozge Selin
Isparta'da dehşet verici olay: Eşini öldüren şahıs, onu öperek çekyatın üzerinde uyuduIsparta'nın Eğirdir ilçesi Sekibağ Mahallesi'nde evde çıkan tartışmada Mustafa Bulut, hemşire eşi Selver Bulut'u başından tüfekle vurarak öldürdü.

İhbarla eve gelen polis, Mustafa Bulut'u kendinden geçmiş halde, Selver Bulut'u ise yerde kan içinde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Selver Bulut'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Tutuklandı

Olayın ardından gözaltına alınan Mustafa Bulut, tutuklandı.

Olayla ilgili hazırlanan iddianame, Isparta 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

2019 yılında boşanma davası açtı

Mustafa Bulut hakkında, 'Kadına, eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istendi. İddianamede, Mustafa Bulut'un ifadelerine yer verildi. Mustafa Bulut, yaklaşık 30 yıldır evli olduklarını söylediği Selver Bulut ile bir süredir aralarında soğukluk oluştuğunu, 2019 yılında ise eşine boşanma davasını açtığını, bu süre içerisinde eşiyle görüşmeye devam ettiklerini anlattı.

2021 Aralık ayında tekrar birlikte yaşamaya devam ettiklerini anlatan Mustafa Bulut, eşinde 2019 yılındakine benzer soğukluk oluşmaya başladığından bahsetti.

Bu durumun oğlunun da dikkatini çektiğini, oğlunun annesini izlemeye başladığını ve aralarında geçimsizlik ortaya çıktığını anlatan Mustafa Bulut, oğlunun annesine saldırdığını, aralarında tartışma çıktığını, kendisinin de polisleri aradığını, bu olayla ilgili ifadelerinin alındığını kaydetti.

'Madem aldatacaktın neden boşanmadık'

Bu olayın ardından oğlunun kendisine annesiyle ilgili söylediği bazı sözlerden kafasında soru işaretleri olduğunu, oğluyla bunu konuştuğunu, ardından eşinin telefonuna program yüklediğini anlatan Mustafa Bulut, eşinin mesajlarının nereye gittiğini görebildiğini, mesajları gösterince eşinin donup kaldığını, farklı 4 erkekle buluştuğuna dair uygunsuz mesajlar olduğunu ve 'Madem aldatacaktın neden boşanmadık' dediğini öne sürdü.

Mustafa Bulut, daha sonra eşinin kendisine özür mesajları attığını, 'Bu yükün altından kalkamayacağını söylediğini anlattı.

Olayı anlattı

Olay günü Selver Bulut ile evde balık pişirdiklerini söyleyen Mustafa Bulut, yemeklerini yediklerini, birlikte alkol aldıklarını aktardı.

Bu sırada aldatma konusunun açıldığını, daha sonra tartışmanın büyüdüğünü kaydeden Mustafa Bulut, olayda kullanılan tüfeğin kanepede bulunduğunu, kendisinin tüfeği 2 saat önce masanın üzerine çıkardığını belirtti.

Eşini öpüp koltukta sızdı

Mustafa Bulut, telefonu kapattıktan 1-2 saniye sonra ayaktayken tüfeğin tetiğine 1 kez bastığını, aralarında yaklaşık 1 metre mesafe bulunan eşinin kafasının parçalandığını anlatan Mustafa Bulut, olay sonrası ağlamaya başladığını, eşini öptüğünü ve alkolün etkisiyle çekyatın üzerinde sızdığını ifade etti.

Mustafa Bulut, sonra da polislerin geldiğini ve elindeki tüfeği aldıklarını belirtti.

Duruşma ertelendi

Davanın ilk duruşması ileriki günlerde görülecek.

Isparta'da dehşet verici olay: Eşini öldüren şahıs, onu öperek çekyatın üzerinde uyudu

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