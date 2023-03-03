Halk TV canlı yayınında Meral Akşener'e beddua

Türkiye'de seçim gündemi bir anda değişti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rakip olacak bir aday belirlemek için yaklaşık 2 yıldır toplantılar yapan 6 lider ortak aday konusunda anlaşamadı.Dün yapılan toplantıda 5 liderin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istemesi ipleri kopardı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ortak aday değil kazanacak bir aday belirlemek istediklerini belirterek, CHP Lideri'nin adaylığını veto etti. Partisiyle yaptığı toplantının ardından masadan ayrıldıklarını açıklayan Akşener, CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrıda bulundu. Bu gelişmelerin ardından CHP Genel Merkezi'nde hareketli anlar yaşandı. Merkez Yürütme Kurulu olağanüstü toplantısı için parti genel merkezine geldi.Parti binasında canlı yayın yapan Halk TV muhabirinin gelişmeleri aktardığı sırada aniden yayına giren bir CHP'li, 'Yazıklar olsun Meral Akşener yazıklar olsun' diye bağırıp gitti. Muhabir kısa süreli bir şok yaşadıktan sonra yayınına devam etti.