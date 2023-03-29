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HDP binasından çıkan PKK'lı terörist her şeyi itiraf etti

Eylem için geldiği Türkiye'de Ağrı HDP binasından çıktıktan sonra yakalanan terörist Rodi Ebdilla Ehmet, örgüt talimatıyla geldiğini ve HDP binasında kendisini karşıladıklarını itiraf etti.

HDP binasından çıkan PKK'lı terörist her şeyi itiraf etti
Ekleme: 29.03.2023 - 09:32 Güncelleme: 29.03.2023 - 09:50 / Editör: Ozge Selin
HDP binasından çıkan PKK'lı terörist her şeyi itiraf etti
Güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları sürüyor.

Kahraman Mehmetçik bu kez kanlı bir saldırıya engel oldu.

İran sınırında tel örgülere asılı bulunan mühimmat dolu çantanın izini süren güvenlik güçleri eylem hazırlığındaki teröriste ulaştı.

Çanta sahibi örgüt mensubunun yakalanmasına yönelik Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, söz konusu örgüt mensubunun silahlı ya da bombalı eylem yapmak üzere Ağrı Doğubayazıt ilçesine geldiği bilgisine ulaşıldı.

Terörist HDP binasından çıktı
Devam eden çalışmalarda örgüt mensubunun Doğubayazıt HDP ilçe binasına giriş yaptığı, üzerinde gri pantolon, siyah mont ve siyah şapka bulunduğu, HDP ilçe binasından örgütün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde Doğubayazıt ilçesinde faaliyet gösteren Botan Ergül isimli kişi birlikte çıkarak yaya olarak öncü artçı şeklinde Botan Ergül'ün evine gittikleri tespit edildi.

Ayrıca teröristin örgütün İran yapılanmasında faaliyet gösteren Suriye uyruklu 'Memo/Mamo Kasım' kod adlı 'Rodi Ebdilla Ehmet' isimli örgüt mensubu olduğu belirlendi.

Kahraman Mehmetçik nefes kesen bir operasyonla PKK'lı teröristi canlı ele geçirdi.

Emniyetteki işlemleri devam eden teröristin ilk ifadesi de ortaya çıktı.

'Örgüt talimatıyla Türkiye'ye geldim'
Ehmet, HDP binasından çıktıklarını itiraf ederek şöyle konuştu:

'İran'dan örgüt talimatıyla Türkiye'ye geldim. Nerede ve nasıl eylem yapacağım daha bana bildirilmedi.

'HDP binasında beni karşıladılar'
Örgüt yöneticileri HDP Ağrı Doğubeyazıt İlçe Binasına giderek orada beni Botan Ergül'ün karşılayacağını söyledi. Ben de HDP binasına geldim. Burada beni karşıladılar. Botan'ın aramızda mesafe bırakarak dikkat çekmeden takip ederek onun evine gittik. Evin yanındaki odunlukta barınıyordum'
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