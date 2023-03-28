PKK/YPG'nin elebaşlarından Fazıl Botan, Fransa'da öldü

Terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşlarından Fazıl Botan'ın, tedavi gördüğü Fransa'da öldüğü açıklandı. 2022'de tedavi için Avrupa'ya giden Botan'ın ölümüyle alakalı açıklama yapan teröristbaşı Karayılan, "Fazıl Botan'ı hürmetle anıyorum" dedi.

Terör örgütü PKK/KCK, sözde üst düzey yöneticilerinden 'Fazıl Botan' kod adlı Ahmet Şeker'in tedavi gördüğü Fransa'da öldüğünü açıkladı.Ahmet Şeker adlı teröristin ölümüyle alakalı açıklama yapan PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan, 'Fazıl Botan'ı hürmetle anıyor, anıları önünde saygıyla eğiliyorum' dedi.1988'de terör örgütüne katılan Botan, Suriye'de terör örgütü YPG'nin üst düzey yönetim kadrosuna geçmeden önce, terör örgütü PKK'nın Kandil sorumlusuydu.2015'te çıkan bir çatışmada ağır yaralanan Botan, Fransız Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle Erbil Havalimanı'ndan Fransa'ya götürülmüştü.'Fazıl Botan' kod adlı terörist ayrıca, 15 Haziran 2022'de tedavi için yeniden Fransa'ya gitmişti.