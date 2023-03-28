DEAŞ'ın finansörlerine 10 yıl hapis istemi

Adana'da, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeydoğusundaki Hol Kampı'nda tuttuğu DEAŞ'lı teröristler ve ailelerine para aktardığı ileri sürülen sanık hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.Cumhuriyet Savcılığınca, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddiasıyla adli kontrol tedbiri uygulanan E.Y. hakkındaki soruşturma tamamlandı."Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan sanığın 10 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.İddianamede, sanığın sürekli DEAŞ mensuplarıyla irtibat ve iltisaklı olduğu ve kentte terör örgütü lehine aktif faaliyet yürüttüğü belirtildi.E.Y'nin örgüte finansal kaynak sağlamak amacıyla para topladığı ve "DEAŞ'a üye olma" suçundan haklarında işlem yapılan kişilerle yoğun iletişim trafiği (HTS) kayıtlarının tespit edildiğine de iddianamede yer verildi.Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Hol Kampı'nda tuttuğu DEAŞ'lı teröristler ve ailelerine para gönderdiği, cep telefonunda yapılan incelemede "Hol listesi" adıyla bu kişilerin isimlerinin yazılı olduğu aktarılan iddianamede, sanığın "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan cezalandırılması talebinde bulunuldu.Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.