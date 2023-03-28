Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeniden Refah Partisi'nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'na dahil olan Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret ediyor. Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'la bir araya gelecek.Görüşmenin saat 16:00'da başlaması bekleniyor.Geçen hafta AK Parti'den Genel Başkanlığı düzeyinde Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ne yapılan ziyaretten olumlu sonuç çıkmışYeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katılma kararı almıştı. Böylelikle, Yeniden Refah Partisi 4. parti olarak Cumhur İttifakı'na katılmış oldu.Mutabakatın ardından Başvuru için AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz ve MHP Seçim İşleri Başkanı Feti Yıldız ile Yeniden Refah Partisi temsilcileri, Cumhur İttifakı'nın ittifak protokolünün YSK'ya teslimine katıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, YSK çıkışı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Büyük Birlik Partisi ve Yeniden Refah Partisi Cumhur 'İttifakı'na birlikte katılma kararı almıştır.Seçimler demokrasinin görünen yüzüdür. Ülkemize milletimize hayırlı uğurlu olsun. Yeniden Refah Partisi Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe ise '14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde vatan ve milletimizin menfaatleri için Cumhur İttifakı'na katıldık. Muhterem başkanımız, saat 18.00'de genel bir açıklama yapacaktır.'