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BDDK'dan bankalara deprem talimatı! İşletme ve vatandaşa her türlü kolaylık

BDDK bankalara deprem talimatı gönderdi. İşletmelere ve vatandaşlara her türlü kolaylığın sağlanmasını istendi. Vatandaşın talep etmesi halinde kredi ödemelerinin faiz istenmeden en az 6 ay ertelenmesi uyarısı yapıldı.

Ekleme: 28.03.2023 - 09:46 Güncelleme: 28.03.2023 - 09:53 / Editör: Ozge Selin
BDDK'dan bankalara deprem talimatı! İşletme ve vatandaşa her türlü kolaylıkBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 57 bankaya gönderdiği talimatta deprem bölgesindeki işletmeler ve vatandaşlar için kredi ertelemesi başta olmak üzere her türlü kolaylığın sağlanmasını istedi. BDDK, müşterilerin talebi halinde kredi ödemelerinin faiz, kar payı talep etmeden asgari 6 ay süreyle ötelenmesi, mağduriyetlere izin verilmemesi uyarısında bulundu.

BÖLGEDEN ŞİKÂYET YAĞDI
BDDK, Türkiye Bankalar Birliği, 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından bölgede yaşayan vatandaşların borçlarına yönelik esneklik tanımak amacıyla bir dizi düzenleme yaptı. Deprem bölgesinde vatandaşlara, esnafa kullandırılacak veya yeniden yapılandırmaya tabi tutulacak konut, taşıt, tüketici kredilerinin vadelerine ilişkin daha önce belirlenen sürelerin kaldırılması, ödemesiz dönem uygulanması öngörüldü. Ancak özel bankaların deprem bölgesinde gerekli hassasiyeti göstermediğine, sanayici, iş dünyasına zorluk çıkardığına yönelik hem ilgili kurumlara hem de bakanlıklara çok sayıda şikâyet geldi.

MAĞDURİYETE MAHAL VERMEYİN
BDDK da, gelen şikâyetler üzerine geçen hafta deprem sonrası alınan tedbirler talimatını güncelledi. Kurum, 6 Şubat'tan bu yana alınan tedbirleri sıralarken, "Deprem felaketinden etkilenen müşterilerin talebi halinde, kredi ödemelerinin asgari 6 ay süre ile ötelenmesi ve ötelemenin faiz, kâr payı talep edilmeksizin yapılması durumunda müşteri talebinin aranmaması, mağduriyete mahal verilmemesi ve her türlü kolaylık sağlanması yönünde talimat gönderildi" değerlendirmesini yaptı.

ÇAKAR'DAN DEPREM BÖLGESİNE ZİYARET
Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar geçen hafta depremde büyük hasar gören Malatya'yı ziyaret etti. Çakar, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette, Sadıkoğlu, esnaf, tüccar ve sanayicinin deprem sonrası öncelikli ihtiyacı olan finansmana erişim konusunda yaşadığı sorunları aktardı.

KGF DE SAHAYA İNDİ

Kredi Garanti Fonu Genel Müdürü Erdal Erdem ve beraberindeki heyet depremlerden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman illerini ziyaret ederek bölgedeki ticaret ve sanayi odası temsilcileri, belediye başkanları ve yerel temsilciliklerle bir araya geldi. KGF heyeti, deprem bölgesindeki işletmelere finansman imkânı sunmak için sağlanan destek paketleri hakkında bilgi verdi. Erdem, deprem bölgelerinde görüşmelere 2023 yılı boyunca devam edeceklerini belirterek, "Ülkemizin kalkınmasının devamına ve beraberinde de deprem bölgesindeki işletmelerin yeniden üretime başlamasına destek olmayı sürdüreceğiz" dedi.
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