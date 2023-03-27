WhatsApp'a yeni özellik: Kısa videolu mesaj devri başlıyor

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni özellikler üzerinde çalışıyor.Windows, Android ve iOS platformlarında sürekli testler gerçekleştiren WhatsApp, şimdi de anlık görüntülü mesajlar özelliğini getirecek. WhatsApp'ın test kodlarından uygulamaya eklenecek yeni bir özellik keşfedildi.WhatsApp, 60 saniyeye kadar tek seferlik video göndermeye olanak tanıyacak. Yeni özellik, Telegram'daki gibi çalışacak ve video çekmek için sohbet içerisinde bir buton yer alacak.Bu sayede, tıpkı sesli mesajlar gibi görüntülü mesaj göndermek de kolay hale gelecek. Gönderilen kısa videolar, sohbet ekranında dairesel bir biçimde görülecek ve otomatik olarak oynatılabilecek. Uçtan uca şifreleme ile korunan video mesajlar, başkası tarafından kaydedilip iletilemeyecek. Öte yandan, yeni özelliğin ilk olarak iPhone uygulamasına eklenmesi bekleniyor.