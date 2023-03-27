  • USD: 19,07 - 19,10
  • EURO: 20,53 - 20,56
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Vedat Bilgin duyurdu! Zamlı emekli maaş ve ikramiyeler nisan ayında ödenecek

Bayram öncesi yapılan düzenlemelerle birlikte yeni zamlı maaş ve ikramiyelerin ödeneceği tarih belli oldu. Maaş ve ikramiyeler nisan ayında hesaplara yatırılacak.

Vedat Bilgin duyurdu! Zamlı emekli maaş ve ikramiyeler nisan ayında ödenecek
Ekleme: 27.03.2023 - 12:21 Güncelleme: 27.03.2023 - 12:52 / Editör: Ozge Selin
Vedat Bilgin duyurdu! Zamlı emekli maaş ve ikramiyeler nisan ayında ödenecek
Emeklilere yönelik çalışmalar yüzleri güldürüyor.

İlk olarak Emeklilikte Yaşana Takılanlar (EYT) sorunu çözüme kavuşurken, bir müjde de zam haberiyle geldi.

Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bir çalışma yürüttüklerinin sinyalini vermişti.

Yapılan açıklamada mevcut emekli maaşının yetersiz bulunduğu belirtilmişti.

Bunun üzerine alternatif bir çalışmaları olduğunu da ifade eden Bakan Bilgin'in açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi duyurdu.

5 bin 500 TL olan en düşük emekli aylığı maaşına 2 bin TL zam yapıldı ve böylelikle 7 bin 500 TL'ye çıkarılmış oldu.

Geçtiğimiz günlerde de AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye zam düzenlemesini içeren torba teklifini bugün meclise sundu.

Zamlı maaşlar nisanda hesapta
Konuya ilişkin yeni bir açıklamada bulunan Bakan Bilgin, 2023 yılı Nisan ayı ödeme döneminden itibaren dosya bazında ödenen aylıkların 7 bin 500 TL olarak ödeneceğini ve 8,8 milyon emeklinin bu düzenlemeden yararlanacağını belirtti.

Bayram ikramiyelerine de zam geldi
Öte yandan 2018 yılında Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 1000 TL olarak ödenen bayram ikramiyesi, 2011 yılında bin 100 TL'ye yükseltildi.

Yeni düzenleme ile bu tutarda da değişiklik yapıldı ve yüzde 82 artışla 2 bin TL'ye çıkarıldı.

İkramiyelerin ödeneceği tarihler
Bu düzenlemeye EYT kapsamında emekli olacaklar da dahil edildi. Böylelikle 15,6 milyon emeklinin yararlanacağı belirtildi.

2023 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesinin bayram öncesinde nisan ayı içerisinde, Kurban Bayramı ikramiyesinin ise yine bayram öncesi haziran ayı içerisinde ödeneceği aktarıldı.

Emekli maaşların yıllara göre değişimi
2019 yılında bin TL olarak getirilen emekli alt sınır aylığı, 2020'de bin 500 TL'ye; 2022 yılı Ocak ayında 2 bin 500 TL'ye yükseltildi.

2022'nin temmuz ayı itibarıyla da 3 bin 500 TL'ye, 2023 Yılı Ocak ayında da 5 bin 500 TL'ye çıkarıldı.

Son olarak 2023 Nisan ödeme döneminden itibaren de yüzde 36,36 artış yapıldı ve 7 bin 500 TL'ye yükseltildiği açıklandı.

Bu kapsamda en düşük emekli maaşı aralık 2022'ye göre yüzde 114,3 artırılmış oldu.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Başkan Erdoğan Adıyaman'da depremzedelerle iftarda bir araya geldi: Yürekleri ısıtan diyalog
CHP yandaşı Can Ataklı'nın 'yerli ve milli' hazımsızlığı bitmiyor! MMU ve Togg'u hedef aldı
En düşük emekli maaşına zam! Komisyonda kabul edildi
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Fransa'ya tepki: Utanç vericidir
Elazığ ile Malatya'da tarihin en hızlı ve kapsamlı dönüşümü: Depremin yaraları hızla sarıldı
Terör sevici Veysel Keser'den 'Kılıçdaroğlu HDP sayesinde aday' itirafı
Yasağa rağmen CHP'den Avrupa'da seçim propagandası...
Demirtaş'ın skandal sözlerine AK Partili Hamza Dağ'dan tepki: Terör örgütünün kuklası
182 oyla kabul edildi: Macaristan Meclisi Finlandiya’nın NATO’ya üyeliğini onayladı
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan geri adım: Protestolara neden olan yargı düzenlemesi ertelendi
Bakan Kurum: 81 ilde dönüşüm seferberliği içindeyiz...
Bakan Yanık: Yaklaşık 2 milyon depremzedeyle psikososyal görüşme yapıldı
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Gri kategorideki terörist yakalandı!
Kılıçdaroğlu'nun ittifak ortağı HDP'nin binasında bombacı terörist! Eylem hazırlığındaydı, kaçamadan yakalandı!
Başkan Erdoğan, Adıyaman'da Yeni Afet Konutları Temel Atma Töreni'nde konuşuyor.
Okullar ne zaman kapanacak? Bakan Özer'den flaş açıklama...
Teröristlere madalya veren Fransa'ya TBMM Başkanı Şentop'tan sert tepki
Fransa Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
Hacer Foggo, CHP'den milletvekili aday adayı oldu
Vedat Bilgin’den ‘asgari ücrete ara zam’ açıklaması
27 Mart hava durumu: Deprem bölgesine kuvvetli yağış ve sel uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

27 Mart hava durumu: Deprem bölgesine kuvvetli yağış ve sel uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Mağaranın üstüne 3 katlı ev yaptılar: Kümes ve kiler olarak kullanıyoruz

Mağaranın üstüne 3 katlı ev yaptılar: Kümes ve kiler olarak kullanıyoruz

WhatsApp'a yeni özellik: Kısa videolu mesaj devri başlıyor

WhatsApp'a yeni özellik: Kısa videolu mesaj devri başlıyor

Togg için son fırsat: Başvurular bugün sona eriyor

Togg için son fırsat: Başvurular bugün sona eriyor

Çin'de binlerce yıldır geleneksel tıpta kullanılıyordu! 'Zombi mantarı' ilk kez İstanbul'da görüldü

Çin'de binlerce yıldır geleneksel tıpta kullanılıyordu! 'Zombi mantarı' ilk kez İstanbul'da görüldü

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren borç düzenlemesi yürürlükte: Yüzde 90 indirim yapılacak

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren borç düzenlemesi yürürlükte: Yüzde 90 indirim yapılacak