CHP yine tehdit savuruyor! Müslim Sarı ve Bengi Başer'den skandal sözler
6'lı koalisyonun pazarlıklar ve kavgalar sonrası adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ardından CHP'li isimler tehdit diline sarıldı. Son olarak CHP Parti Meclisi Üyesi Müslim Sarı 'Hesaplaşacağımız kitleler var' şeklinde tehditler savururken CHP milletvekili aday adayı Bengi Başer ise YSK'yı tehdit etti.
6'lı koalisyonun pazarlıklar ve kavgalar sonrası adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ardından CHP'li isimler tehdit diline sarıldı. Son olarak CHP Parti Meclisi Üyesi Müslim Sarı 'Hesaplaşacağımız kitleler var' şeklinde tehditler savururken CHP milletvekili aday adayı Bengi Başer ise YSK'yı tehdit etti.
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Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu HDP'nin de dışarıdan açık destek verdiği 6+1'li koalisyonun kirli pazarlıklar ve büyük kavgalar sonrası adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.
TEHDİTLER BAŞLADI
Terör örgütü PKK Kandil'den 'yolunuz açık' mesajları gönderirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortakları ve yandaşları tehdir üstüne tehdit savurdu.
HDP'li Sırrı Sakık'ın 'Cumhuriyet'i değiştireceğiz' şeklindeki skandal sözleri gündemdeki sıcaklığını korurken CHP'li isimler de açık açık tehditler savurmaya başladı.
CHP'Lİ MÜSLİM SARI'DAN TEHDİT!
Özellikle son dönemde siyasi operasyonlara hız veren Habertürk'te canlı yayın konuğu olan CHP Parti Meclisi Üyesi Müslim Sarı 'Hesaplaşacağımız kitleler var' şeklinde tehditler savurdu.
'HESAPLAŞACAĞIMIZ KİTLELER VAR'
Sarı şu skandal ifadeleri kullandı;
'Ama hesaplaşılmasına inanan bir sürü insan var bu ülkede. Yani 20 yıllık iktidarın mağdur ettiği bir sürü kitle var. Dolayısı ile bu kitleler de hesaplaşmak istiyor. Yani şöyle bir şey de doğru değil; 20 yıl devam eden bir iktidar var ve bu iktidarın üzerine geleceğiz ve oturacağız hiçbir şey olmamış gibi davranacağız. Niye bize oy versinler? Hesaplaşacağımız kitleler mutlaka olacak. Hesaplaşacaklarımız var bizim.'
BENGİ BAŞER DİPLOMA YALANI ÜZERİNDEN TEHDİT ETTİ
CHP'nin tehdidi bununla da sınırlı değil özellikle FETÖ'cülerin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak dönem dönem köpürttüğü 'diploma' yalanı defalarca kez belgeleriyle ortaya konulmasına rağmen yine bu yalan ortaya atıldı.
Son olarak Gelecek Partili Yusuf Ziya Özcan'ın sarıldığı diploma yalanını İYİ Partili Aytun Çıray ve CHP medyasının vazgeçilmez tetikçilerinden Fatih Portakal köpürttü. Bu yalan yine Marmara Üniversitesi tarafından yalanlanıp belgelerle ortaya konulmasına rağmen CHP Milletvekili aday adayı Bengi Başer YSK'yı skandal bir şekilde tehdit etti.
'BUGÜNÜN YARINI VAR!'
YSK tarafından Başkan Erdoğan'ın adaylığına onay verilmesine karşı çıkan Bengi Başer asılsız 'diploma' iddiasını paylaşarak, 'Şimdi onay veren YSK düşünsün… Bugünün bir de yarını var!..' şeklinde tehdit dili kullandı.
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