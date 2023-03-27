CHP yine tehdit savuruyor! Müslim Sarı ve Bengi Başer'den skandal sözler

6'lı koalisyonun pazarlıklar ve kavgalar sonrası adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ardından CHP'li isimler tehdit diline sarıldı. Son olarak CHP Parti Meclisi Üyesi Müslim Sarı 'Hesaplaşacağımız kitleler var' şeklinde tehditler savururken CHP milletvekili aday adayı Bengi Başer ise YSK'yı tehdit etti.takvim.com.trCumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu HDP'nin de dışarıdan açık destek verdiği 6+1'li koalisyonun kirli pazarlıklar ve büyük kavgalar sonrası adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.Terör örgütü PKK Kandil'den 'yolunuz açık' mesajları gönderirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortakları ve yandaşları tehdir üstüne tehdit savurdu.HDP'li Sırrı Sakık'ın 'Cumhuriyet'i değiştireceğiz' şeklindeki skandal sözleri gündemdeki sıcaklığını korurken CHP'li isimler de açık açık tehditler savurmaya başladı.Özellikle son dönemde siyasi operasyonlara hız veren Habertürk'te canlı yayın konuğu olan CHP Parti Meclisi Üyesi Müslim Sarı 'Hesaplaşacağımız kitleler var' şeklinde tehditler savurdu.Sarı şu skandal ifadeleri kullandı;CHP'nin tehdidi bununla da sınırlı değil özellikle FETÖ'cülerin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak dönem dönem köpürttüğü 'diploma' yalanı defalarca kez belgeleriyle ortaya konulmasına rağmen yine bu yalan ortaya atıldı.Son olarak Gelecek Partili Yusuf Ziya Özcan'ın sarıldığı diploma yalanını İYİ Partili Aytun Çıray ve CHP medyasının vazgeçilmez tetikçilerinden Fatih Portakal köpürttü. Bu yalan yine Marmara Üniversitesi tarafından yalanlanıp belgelerle ortaya konulmasına rağmen CHP Milletvekili aday adayı Bengi Başer YSK'yı skandal bir şekilde tehdit etti.YSK tarafından Başkan Erdoğan'ın adaylığına onay verilmesine karşı çıkan Bengi Başer asılsız 'diploma' iddiasını paylaşarak, 'Şimdi onay veren YSK düşünsün… Bugünün bir de yarını var!..' şeklinde tehdit dili kullandı.