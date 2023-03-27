Bakan Varank: Bayraktar TB3'ler Türkiye'ye stratejik bir üstünlük kazandıracak

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'ün yeni fotoğraflarını paylaşarak ilk uçuşuna gün saydığını duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Türk Donanmasının en büyük savaş gemisi; dünyanın ise ilk siha gemisi olacak TCG-ANADOLU'ya kalkış ve iniş yapabilecek Bayraktar TB3'ler, Türkiye'ye stratejik bir üstünlük kazandıracak" dedi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'ün yeni fotoğraflarını paylaşarak ilk uçuşuna gün saydığını duyurdu.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 'Türk Donanmasının en büyük savaş gemisi; dünyanın ise ilk siha gemisi olacak TCG-ANADOLU'ya kalkış ve iniş yapabilecek Bayraktar TB3'ler, Türkiye'ye stratejik bir üstünlük kazandıracak' ifadelerini kullandı.Öte yandan Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), 27 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST 2023'te ilk kez halka açık olarak sergilenecek.