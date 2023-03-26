Bakan Özer: Konteyner kentlere 15 bin televizyon kuruldu
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgesindeki öğrencilerin TRT Eğitim Bilişim Ağı (EBA) içeriklerine ulaşması için konteyner kentlere 15 bin televizyon kurulduğunu duyurdu.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Malatya'da konteyner kentte yaşayan bir anne ve oğlunun videosunu paylaşarak,
"15 BİN TELEVİZYON KURDUK"
"Mehmet Han gibi nice evladımız bir yandan okuluna devam ederken ev ortamında da eğitimlerini kesintisiz sürdürsün diye konteynerlere 15 bin televizyon kurduk. Her yerde ve her koşulda eğitim önceliğimiz, çocuklar geleceğimiz" ifadelerini kullandı.
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