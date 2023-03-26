Bakan Özer: Konteyner kentlere 15 bin televizyon kuruldu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Malatya'da konteyner kentte yaşayan bir anne ve oğlunun videosunu paylaşarak,"Mehmet Han gibi nice evladımız bir yandan okuluna devam ederken ev ortamında da eğitimlerini kesintisiz sürdürsün diye konteynerlere 15 bin televizyon kurduk. Her yerde ve her koşulda eğitim önceliğimiz, çocuklar geleceğimiz" ifadelerini kullandı.