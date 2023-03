Yavuz Ağıralioğlu: Kılıçdaroğlu'nun İYİ Partililerle helalleşmesi lazım

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, geçtiğimiz günlerde TBMM'de kameraların karşısına geçen Ağıralioğlu, HDP-CHP iş birliğine yönelik çok sert ifadeler kullanmış ve masada kendilerine pusu kurulduğunu söylemişti.'Terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız. Siz PKK'yı lanetleyemeyenlersiniz. Kemal Bey'in adaylığını dayatmasına itiraz ediyorum.' diyen Ağıralioğlu'na yanıt veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Siyasetçi eleştirir ama saygıyı korumak zorundasınız. Ağıralioğlu da eleştirebilir. Kırgınlık duymadım.' ifadelerini kullanmıştı.Ağıralioğlu, çok konuşulan açıklamaları sonrası HaberTürk canlı yayınında açıklamalarda bulundu.Kendisinin endişelerini dile getirdiğini belirten Ağıralioğlu,'Kurucusu olduğumuz masada bize böyle davranan yarın güçlü olduğunda bize ne yapar endişesi duyuyorum. Helalleşmek metaforuyla milleti sarıp sarmalarsanız İYİ Parti ile de helalleşeceksiniz. Benim itirazım partime yapılanlara, genel başkanımın maruz kaldığı muameleye. Ben genel başkanın istişare sürecine dahil olduğu mızıkçılık yapacağım iradesini temsil etmiyorum. Milletten duyduğumu masaya arz ediyorum.'diye konuştu.Kılıçdaroğlu'nun açıklaması sorulan Ağıralioğlu, 'Sayın Kılıçdaroğlu'nun benimle ilgili verdiği cevabı çok nazik buldum. Bu ilk defa bir naziklikti.' cevabını verdi.Ağıralioğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:'Düzenlediğimiz basın toplantısının muhteviyatıyla ilgili genel başkanımızla görüşmemiz olmadı. En son 3 gün önce görüştük. Süreci değerlendirdik, masadan kaldırıldı, tekrar masaya avdet edildi. Bu süreçte önceliklerimiz ne olmalı, partilerimiz ne kadar kuvvetli çıkabilirse ona konsantre olmalı diye. Seçim, parlamentoda temsiliyeti ne kadar kuvvetlendirme yönünde istişarede bulunduk. Tek başına kalmanın, müstakil olmanın, zorlukları, avantajları hem GİK hem divanda görüşüldü. Genel başkan da masadan kalkarken de 'GİK'in onayıyla veriyoruz' demişti. Biz konuştuğumuz meseleleri sizin programlarınızda da üç dört senedir konuşuyoruz.Biz süreç içerisinde gadre uğrayan partiyiz. Masada itiraz eden, masadan kalkan bizmişiz gibi takdim edilen bir süreç yaşandı. Masanın kuruluşundan itibaren güçlendirmek için her şeyi yaptığı yerde bir milim oynamadık. İstişare, mutabakat, ortak akıl, usüle ve esasa dair ne varsa hepsinin arkasında bir milim oynamadan duruyorduk. Masayı alıp gittiler. Sanki masadan biz kalkmışız gibi bir bedeli oldu bize. Masada 5 kişinin onayı alınmış oldu. Meral Akşener'e 'Siz imzalamasınız da olur' diye riayetsizliğin bize ödettiği bedel var. Masa önümüzden kaldırıldı, masayı alıp gittiler.İYİ Parti çok arzu ediyor ki 65-75 olsun. Süreci bütün takdim ettiğimiz esaslar çerçevesinde partinin siyasi menfaatini öncelemediğimiz için yaptıklarımızın nezaketsizlikle karşılaşması partiyi şoka soktu. Burada tekliflerimizin merkezinde daha çok mutabakatla kazanmak. Bu tekliflerimizin hassasiyetin merkezinde kaybetme korkumuzu anlamak ya da empati yapmak yerine kabalıkla mukabele edilmesi. Sonra masada yok sayılarak 'siz imzalamasınız da olur' cüretkarlığına kavuşması asla kabul edilir bir şey değil.Masada kriz yaşandı. Biz kavga edersek de mutabık kalırsak da tutacağımız hat, iktidara yönelttiğimiz ahlaki üstünlüğümüzü muhafaza etmek. Bizden özür dilenmedi. Tekliflerimiz nezaketle karşılanmadı. Şunu demek zorundaydım; ahlaki üstünlüğünü kaybederek girdiğimiz yarışta daha hoşgörüsüz ve sizi tenkit edenlere saldırgansanız, milletinizin karşısına çıkıp benim böyle olduğunu bildiğim adayı bize dayatmada bulunamazsınız. Sayın Kılıçdaroğlu'nun benimle ilgili verdiği cevabı çok nazik buldum. Bu ilk defa bir naziklikti. Teklifimizin merkezinde kazanmak vardı.Dönüş sürecindeki Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı dair bütün bunlarla istişare süreçlerde yüzümüze vurulan kekremsi ifadeler, masada, maşeri muhalefet vicdanında bu işi görmezden gelin, anlayışlı olun diye İYİ Parti'nin hissesine tahammülü düşündü. Söylediklerimizin ciddiye alınmadığını gördüm. Ben partimden rahatsız değilim, partime yapılanlardan rahatsızım. İYİ Parti'nin kırmızı çizgilerin doğru anlaşılmasını isterim. Bize gizli ve hususi gündemimiz varmış gibi pazarlanıyor olması, sanki görüşmelerin böyle sızdırılması, mevki pazarlıkları yapıyormuş gibi İYİ Parti'nin ilzam edildiği. Ben testi kırılmadan uyarmış oldum.Bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Cumhurbaşkanı adaylığı. Bu sürece nasıl bakıyorum? Nasıl yönetiyorsunuz? Muhalefetteki demomuz budur. Ben endişemi ifade ettim. Kurucusu olduğumuz masada bize böyle davranan yarın güçlü olduğunda bize ne yapar endişesi duyuyorum. Helalleşmek metaforuyla milleti sarıp sarmalayacaksa, Kılıçdaroğlu'nun İyi Partililerle helalleşmesi lazım. Benim itirazım partime yapılanlara, genel başkanımın maruz kaldığı muameleye. Ben genel başkanın istişare sürecine dahil olduğu mızıkçılık yapacağım iradesini temsil etmiyorum. Milletten duyduğumu masaya arz ediyorum.İstişareden çıkan kararlara uyulmak zorundadır. Görülsün ki İYİ Parti kırıldı. 5 yıllık emekler var. Bu emeklerin bu şekilde heba edilmesine bir itirazdır. Biz insanız, kalbimiz var, umutlarımız var. İYİ Parti şimdi sahada gücünün kırılmasına sebep olan coşku kaybı var, o da bu süreçteki nezaketsizliktir. Ben siyasette İYİ Parti'yi hep üçüncü yol gibi bildim. Benim mesuliyet alanımda hep bir makul üçüncü yol. 'Hepimiz beraberiz' diyebilen, seçmenin hepsini canından aziz bilen herkesi kendinden bilebilen bir siyasi şuurun inşa edileceği kulvarda gördüm.Partim adına hatırlattığım şey ilkeli mücadeledir. Mücadele edeceksek seçime, ittifaka hile karıştırmayalım. İlke alanından çıkmayalım. 'Önce yenelim sonra bakalım' dediğiniz andan itibaren siyaseti itibarsız hale getiriyorsunuz. Bir kişinin her şeyi istemeye hak gördüğü bir sistem bu. Anlaşamadığımız yerlerde problemleri çözerken iyi örnek olmalıyız. Hükümeti tenkit ettiğimiz ne varsa hepsinin çok daha fazlası CHP ile ayrıldığımız süreçte bize boca edildi. O beni şöyle ürküttü; eyvah ki eyvah dedim... İlk defa bu muhtevada bir tonlama gördüm. Bunun çok inşa edici bir şey olacağını demiştim. Kaybetme endişelerimizi münasebetsiz şeylere bağlamak yerine endişelerimizi gidermek. Masa sanki cumhurbaşkanı adayını belirleme masası, bu masanın sanki Kemal Bey'in adaylığını belirleme diye takdim edilmiş oluyor.Sayın Tatlıoğlu'nun sitemi haklıydı. Biz istişarelerimizin içerisinde genel başkanımızın namusuna emanet ederek konuştuklarımız var. Biz masada üç gün önce genel başkanımızın görüşmesini 'Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı istiyor' diye istiskal edildik. Benim itirazımın gölgelemeye çalışılması inanılmaz rahatsız edicidir. Bu partidir ayrılan, üzülenler olacaktır. Kimse itibar suikasti yapılmayacak diye kavlimiz vardır bizim. Lütfen kalplerini onarsınlar, partime ve partimin mensubuna halel gelmesin istedim.Tam olarak itirazım 'bize mahkumsunuz, bize mahkumiyetinizi siyasi avantaja çevireceğiz' demek. Aslında HDP'ye imkanı doğmuştu. Meselelerini Türkiye merkezinde konuşabilirdi. Türkiye'de devlet millet beraberliğin, bir arada yaşamak irademizin ortasına PKK naraları atmayacaksınız, yaptığımız operasyonlara işgal demeyeceksiniz. Ordumuz herkesi koruyor. Masaya bir koordinat çizilecekse, kırmızı çizgilerimiz ihlal olunca hiç kimseyi tanımayız.Memleket mücadelesine devam edeceğiz. Türk milliyetçileri dağınık olarak girdikleri, birbirlerini boğazlayarak son seçimlerini geçiriyorlar. Şu anda siyasetin maruz kaldığı, parmak sallama, had bildirmenin olmasının sebebi Türk milliyetçilerinin dağınıklığıdır. Türk milliyetçileri önümüzdeki sürecin inşa edeni olacaktır.'