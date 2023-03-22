Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem...

AFAD verilerine göre saat 22.43'te Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.4 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi.Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.Çevre illerden de hissedilen deprem korkuya yol açtı. Depremi hisseden vatandaşlar dışarıda beklemeye başladı.