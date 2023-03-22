Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem...
Merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre saat 22.43'te Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.4 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.
Çevre illerden de hissedilen deprem korkuya yol açtı. Depremi hisseden vatandaşlar dışarıda beklemeye başladı.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.
Çevre illerden de hissedilen deprem korkuya yol açtı. Depremi hisseden vatandaşlar dışarıda beklemeye başladı.
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