Başkan Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarından satır başları;Bu gece sahura kalkacağız. Ramazanın o manevi havasını inşallah teneffüs etmeye başlayacağız. Tüm İslam alemi için bu manevi huzurun, özellikle depremde ebediyete uğurladığımız şehitlerimize inşallah rahmete vesile olsun. Yaralılarımızın şifa bulmasına vesile olsun diyorumDEPREM FELAKETİNDE 45. GÜNEnkazların süratle kaldırılması, bununla birlikte bir taraftan çadırkentler, konteyner kentler, prefabrikler, şimdi de yarın temel atmaya başlıyoruz. Kalıcı konutların da süratle söz verdiğimiz gibi inşallah bir yıl içerisinde bitirmeye rabbim bizi muvaffak etsin diyorum.Bu ölçüde büyük bir yıkımın karşısında Türkiye'den daha hızlı refleks gösterecek, harekete geçecek başka bir ülke yok. Biz çünkü geçmişte de bunun imtihanlarını başarıyla verdik.Depremin ilk dakikalarından itibaren çok hızlı bir şekilde durum tespiti yaptık. Türkiye'nin dört bir yanından ekipleri, araç gereçleri bölgeye sevk ettik.Kabinemizin tüm üyelerini deprem bölgesine göndererek her birini bir ilin koordinatörü olarak görevlendirdik. Sağolsun bakan arkadaşlarım o gündem bugüne bölgeden hiç ayrılmadan görevlerini yaptılar.Asker, polis, jandarma, sağlıkçı, madenci, itfaiyeci aklınıza kim gelirse bölgeye gönderdik. Binlerce iş makinesini, uçağından helikopterine, gemisinden İHA'sına kadar tüm imkanlarımızı depremzedeler için harekete geçirdik.Depremin ardından ilk birkaç saatte çalışmaların düzene girmesiyle arama kurtarma, ardından enaz kaldırma çalışmalarını profesyonelce yerine getirmeye başladık.Tabii ki o günlerde bir de ağır kış şartları var. Bu şartlara rağmen arama kurtarma ekiplerinin başarılı çalışmalarını gördük. Deprem felaketinin ardından ne kadar büyük bir millet olduğumuzu bir kez daha idrak ettik. Milletimiz asrın felaketini asrın dayanışmasını gösterdi.DEPREM SORUŞTURMALARINDA SON DURUMDepremde yıkılan binalarda sorumlulukları bulunanlarla ilgili yürütülen soruşturmalarda 1364 şüpheli hakkında işlem başlatıldı, 302 şüpheli tutuklandı, 466 şüpheli adli kontrol altına alındı, 312 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerden dördünün yurt dışında olduğu, bunun yanında 64'ünün de öldüğü tespit edildi. Tutuklananlardan 106'sı müteahhit, 163 kişi yapı sorumlusu, 15 kişi yapı sahibi, 18 şüpheli de binada değişiklik yapan kişi.Adli kontrol altındaki şüphelilerden 85'i müteahhit, 294'ü yapı sorumlusu, 56'sı yapı sahibi, 31'i de binada değişiklik yapan kişiler. Sürecin her aşamasının yakın takipçisi olacağız. Sorumluluklarını yerine getirmeyen adalet önünde hesap verecek, kaçışı yok.DEPREM SONRASI YENİDEN İNŞA SÜRECİToplam 40 bin 104 afet konutunun ihalesi yapıldı.6 bin 223 köy evinin yapım süreci başladı. Toplamda 650 bin konut inşa edeceğiz.Şehirlerimizi inşa ve ihya dönemi resmen başlamış durumda. Van'da, Bingöl'de İzmir'de bu işi yaşadık.Biz bu işte çırak değiliz. Kalfalığı da geçtik, ustalığı yakaladık. Bir taraftan zemin etüdleri hızla devam ediyor. Sert zeminlerde kalıcı konutların yapılması çalışmalarını sürdürüyoruz. 21 Şubat'tan bugüne kadar Gaziantep'te 13 bin 629, Adıyaman'da 2280, Kilis'te 645, Hatay'da 2928, Kahramanmaraş'ta 8773, Şanlıurfa'da 897, Malatya'da 6644, Elazığ'da 505, Adana'da 1171, Osmaniye'de 1657 ve Dİyarbakır'da1122 toplam 40104 afet konutunun ihalesi yapıldı.Yine Osmaniye'de 600, Kahramanmaraş'ta 620, Malatya'da 2800, Adıyaman'da 1500, Şanlıurfa'da 300, Gazintep'te 310 ve Kilis'te 93 6223 köy evinin de ihalesi. Toplamda 46327 afet konutu ve köy evinin yapım süreci başladı ve inşallah bir yıl içerisinde inşa edewrek hak sahiplerine teslim edeceğiz.Biz ilk defa bu adımları atmıyoruz. Bir seneyi hedef olarak koyarsın da 13,14,15 ay olur. Biz Van gibi devasa depremde bunu ispat ettik. Şu anda bu işi yaşamak, görmek isteyenler Van'a giderler.Buralarda da dikey mimariye girmiyoruz. İlk yaptığımız iş süratle zemin kontrollerini yapmak oldu.İSTANBUL DEPREME NE KADAR HAZIR?Depremin tehdit etmediği hiçbir şehir yok. Tehdit var ama felaket tellalığını doğru bulmuyorum. İstanbul'da yapılan planlara kimse uymuyor.Kentsel dönüşümde muhalefet nedeniyle sıkıntı yaşadık. Türkiye deprem ülkesi, tedbirlerimizi alıyoruz.ÜNİVERSİTEDE YÜZ YÜZE EĞİTİMŞu anda diyoruz ki online sistemle devam edelim bir süre daha çünkü yurtlara ihtiyaç var. Depremzede vatandaşlarımız orada kalıyor. Üniversite yurtlarının depremzedelere çok faydası oluyor.