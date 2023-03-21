Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık başvurusu yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylık başvurusu için gerekli evrakları YSK'ya gelen AK Parti ve MHP'li isimler teslim etti.

14 Mayıs seçimlerine 54 gün kaldı.Başlayan resmi süreç devam ediyor.Partilere vekil aday adaylığı başvuruları yapılırken, cumhurbaşkanı adayları da Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) adaylık için gerekli evrakları teslim ediyor.Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylık başvurusu yapıldı.Başvuruyu yapmak üzere AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız YSK'ya geldi.Heyet evrakları yetkililere teslim etti.