Pişkin dolandırıcıdan akılalmaz sözler! Avukata söylediği sözler pes dedirtti

İSMİNİ KULLANAN DOLANDIRICININ SESİNİ KAYDETTİAvukat Ersin Sel artan şikayetler üzerine adını kullanan dolandırıcıyı yeniden aradı. Dolandırıcı normal aramayı yanıtlamadı. Bir süre sonra dolandırıcı Sel'i Watsapp üzerinden geri aradı.Apuhan'ı arayan ve kendisini İzmir Barosu'na kayıtlı avukat Ersin Sel olarak tanıtan dolandırıcı, 'hakkınızda cinsel tacizden dolayı açılan bir dava var. Eğer belli bir miktarda para gönderirseniz, şikayetimizden vazgeçeriz. Dava düşer' dedi.Bu durumdan şüphelenen Apuhan, Ankara Adliyesi'nde görev yapan Ahmet A. isimli arkadaşını aradı. Ahmet A. da İzmir Barosu'ndan bulduğu İzmirli avukat Ersin Sel'i aradı. Ersin Sel, cinsel tacizden dolayı kimseyi aramadığını söyledi. Ersin Sel, Apuhan'dan arkadaşını arayan sahte avukatın cep telefonu numarasını istedi.Avukat Ersin Sel, vatandaşı dolandırmak isteyen sahte avukatı aradı, ancak yanıt alamadı. Daha sonra sahte avukatın Watsapp profiline bakan Sel, sahtekarın hesabında avukat Ersin Sel hukuk bürosu yazdığını ve cübbeli bir fotoğrafı olduğunu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.Geçtiğimiz 3 Şubat'ta Osmaniye'de yaşayan Sadık A. isimli bir vatandaş avukat Ersin Sel'i arayarak sahte avukatın kendisini arayarak cinsel taciz dosyasını kapatma karşılığında para talep ettiğini söyledi. Ahmet A., kendisini arayan kişinin avukat olduğundan şüphe duyunca internetten bulduğu telefondan Sel'i aradığını ifade etti.Avukat Ersin Sel artan şikayetler üzerine adını kullanan dolandırıcıyı yeniden aradı. Dolandırıcı normal aramayı yanıtlamadı. Bir süre sonra dolandırıcı Sel'i Watsapp üzerinden geri aradı.Sel ismini kullanan sahte avukatla olan tüm konuşmalarını kaydetti. 20-25 yaşlarındaki erkek dolandırıcıya 'avukat Ersin Sel' diye seslenen Sel'e 'buyrun' şeklinde yanıt verdi. Avukat Ersin Sel, 'ben de avukat Ersin Sel' deyince dolandırıcı duraklayıp şaşkınlık yaşadı.Pişkin dolandırıcı avukat Ersin Sel'e açık açık dolandırıcılık için ismini ve ünvanını kullandığını telefonda itiraf etti. Avukat Ersin Sel, bu itirafı kaydetti. Ersin Sel'e, 'İsmini son iki haftadır kullanıyorum.Senden önce yine bürosu İzmir Karşıyaka'da olan Av. Ersin Kasırga'nın adını kullandım. Sizden sonra da bir başka avukatın adını kullanacağım. Yarın 5 tane müşterim daha var.Onlardan para aldıktan sonra ismini bir daha kullanmayacağım. Pedofili hastalarını tuzağa düşürüp cezalandırmak ve bundan ekonomik çıkar elde etmek amacıyla bu işi yapıyorum. Bu işten çok büyük paralar kazanıyorum. İki yıl içinde Mercedes marka bir otomobil parası kazanabileceğim. Türkiye'deki bütün insanların özel gizli bilgilerine sahibim. Bir çeşit hackerım' dedi.Avukat Ersin Sel, şüpheliye bu işten vazgeçmesi gerektiğini söylemesine karşın dolandırıcı alay edercesine, 'Yaptığım işle övünüyorum. Hiçbir pişmanlık duymuyorum. Bu işi yapmaya devam edeceğim' dedi.Bunun üzerine Avukat Ersin Sel, soluğu adliyede aldı. Sel, HTS kayıtları, mesajlaşma bilgileri, Watsapp ekran görüntüsü ve ses kaydı ile birlikte 'nitelikli dolandırıcılık', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanılması' suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulundu.