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Beyaz Gazete
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Pervin Buldan'ın Kemal Kılıçdaroğlu ile basın toplantısındaki mutluluğu dikkat çekti

Cumhurbaşkanı adaylığını resmen ilan eden Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'ye destek ziyareti gerçekleştirirken, görüşmede Pervin Buldan'ın keyifli halleri kameraların dikkatinden kaçmadı.

Pervin Buldan'ın Kemal Kılıçdaroğlu ile basın toplantısındaki mutluluğu dikkat çekti
Ekleme: 20.03.2023 - 14:00 Güncelleme: 20.03.2023 - 14:16 / Editör: Ozge Selin
Pervin Buldan'ın Kemal Kılıçdaroğlu ile basın toplantısındaki mutluluğu dikkat çekti
Türkiye'de seçimlere sayılı günler kaldı...

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere karşı tüm partilerin hazırlıkları da devam ediyor.

Cumhur İttifakı'ndan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında uzun süredir kriz masasında olan Millet İttifakı'nda CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı resmileşti.

Adaylığı sonrası seçim çalışmalarına hız veren CHP Lideri, diğer partilerin kendisine desteği için ziyaretlerini sürdürüyor.

Kılıçdaroğlu'nun bugünkü durağı ise HDP oldu...

1 saatlik görüşme
6'lı masaya İyi Parti Lideri Meral Akşener'in baskıları sonrası HDP'yi dahil edemeyen Kılıçdaroğlu, bugünkü ziyaretinde, HDP eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile 1 saatlik görüşmenin ardından kameraların karşısına çıktı.

HDP'nin sıkıntıları dile getirildi
 HDP'ye Millet İttifakı'nın hazırladığı ortak mutabakat metnini ve anayasa değişikliği metnini verdiğini duyuran Kılıçdaroğlu, burada HDP'nin rahatsız olduğu durumlara değindi.

Pervin Buldan'ın keyifli halleri
CHP Lideri'nin bu konuşması sırasında ise Pervin Buldan'ın keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında sürekli kameralara gülücük pozları veren Buldan'ın bu tavrı, akıllara İyi Parti Lideri Meral Akşener'i getirdi.

Hatırlanacağı üzere 2 Mart'ta masaya kavgalı oturan Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ilan edildiği sırada, yüzünün asık ve kendisinin moralsiz olması kamuoyunun gündemine oturmuştu.
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