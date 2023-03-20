Mansur Yavaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na rest: Onlar Cumhurbaşkanı Yardımcısı olursa ben propagandalara katılmam

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve kendisinin Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmasının daha akla yatkın olduğunu, 6'lı koalisyondaki genel başkanların milletvekili olarak partilerinin gruplarının başında bulunmaları gerektiğini söyledi. Yavaş, vakit kalmadığı için bu öneriyi Kemal Kılıçdaroğlu'na iletemediklerini ifade etmişti. Yavaş'ın 7 Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak sisteme sıcak bakmadığını söylemesi 6'lı koalisyonun içindeki sorunları çözemediğini gözler önüne serdi. Bugün deneyimli gazeteci Erdoğan Aktaş, çok konuşulacak bir iddiayı kaleme aldı. Aktaş, Yavaş'ın diğer genel başkanların Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması durumunda propaganda sürecine katılmayacağını Kılıçdaroğlu'na ileteceğini yazdı. Aktaş, 'Masur Yavaş'ın bu çıkışı, propaganda dönemi başlarken Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok zor durumda bırakacak gibi görünüyor.' dedi.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bugün Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceğini ifade eden Erdoğan Aktaş şu çarpıcı iddiayı paylaştı:Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi. Bu yazıyı 19 Mart Pazar günü öğleden sonra yazıyorum. Randevu ya bugün ya da 20 Mart Pazartesi günü gerçekleşecek. Siz bu satırları okurken bu randevu gerçekleşmiş olabilir.Mansur Yavaş bu buluşmada Kemal Kılıçdaroğlu'na, 'Diğer genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksa, ben seçim çalışmalarına katılmayacağım.' diyecek.'Masur Yavaş'ın bu çıkışı, propaganda dönemi başlarken Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok zor durumda bırakacak gibi görünüyor.' diye yazan Erdoğan Aktaş, 'Ankara kulislerini çok iyi bilen ve tüm partilerin kulislerine hâkim olan önemli bir siyasetçinin bana aktardığına göre, Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'na bu çıkışını Meral Akşener de Ekrem İmamoğlu da biliyor.' ifadelerini kullandı.Aktaş, ittifakın kendi sorunlarını hala çözememiş olduğunu belirterek, 'Altılı Masa'da çözülememiş sorunlara rağmen imza atıldıysa, bu sorunların propaganda döneminde Millet İttifakı içinde çözülmesi çok zor. Bu sorunların aşılmadığı koşullarda Millet İttifakı'nı çok zor günler bekliyor. Üstelik CHP ile İYİ Parti arasında çok daha önemli bir tartışma/sorun var ki bu iki teşkilatta da ciddi sıkıntı yaratacak. Bu tartışma/sorunu da bir sonraki yazımda sizlere aktaracağım.' dedi.6'lı Masa'da yaşanan krizle ilgili konuşan Mansur Yavaş, İmamoğlu ve kendisinin Cumhurbaşkanı yardımcısı olma önerisinin Akşener'den geldiğini söyledi. Birkaç gün vakitleri olsa 6'lı Masa'ya farklı bir formülle gitmeyi düşündüklerini belirten Yavaş, 'Şunu önerecektik, Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak beni ve Ekrem Başkanı ilan edin, sayın genel başkanlarımız milletvekili olsun ve partilerin başında olsunlar diyecektik. Bunu sayın genel başkanlarla konuşacağım ama takdir masanın' dedi.