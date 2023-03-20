  • USD: 18,99 - 19,03
  • EURO: 20,28 - 20,31
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mansur Yavaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na rest: Onlar Cumhurbaşkanı Yardımcısı olursa ben propagandalara katılmam

Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na rest çekmek için görüşme talep etti. İddiaya göre, Yavaş, 6'lı koalisyondaki genel başkanların Cumhurbaşkanı adayı olması halinde propagandaya katılmayacak. Yavaş'ın bu kararını İmamoğlu ve Akşener de biliyor. İşte Ankara kulislerindeki o bomba iddia...

Mansur Yavaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na rest: Onlar Cumhurbaşkanı Yardımcısı olursa ben propagandalara katılmam
Ekleme: 20.03.2023 - 15:23 Güncelleme: 20.03.2023 - 15:27 / Editör: Ozge Selin
Mansur Yavaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na rest: Onlar Cumhurbaşkanı Yardımcısı olursa ben propagandalara katılmam
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve kendisinin Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmasının daha akla yatkın olduğunu, 6'lı koalisyondaki genel başkanların milletvekili olarak partilerinin gruplarının başında bulunmaları gerektiğini söyledi. Yavaş, vakit kalmadığı için bu öneriyi Kemal Kılıçdaroğlu'na iletemediklerini ifade etmişti. Yavaş'ın 7 Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak sisteme sıcak bakmadığını söylemesi 6'lı koalisyonun içindeki sorunları çözemediğini gözler önüne serdi. Bugün deneyimli gazeteci Erdoğan Aktaş, çok konuşulacak bir iddiayı kaleme aldı. Aktaş, Yavaş'ın diğer genel başkanların Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması durumunda propaganda sürecine katılmayacağını Kılıçdaroğlu'na ileteceğini yazdı. Aktaş, 'Masur Yavaş'ın bu çıkışı, propaganda dönemi başlarken Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok zor durumda bırakacak gibi görünüyor.' dedi.

MANSUR YAVAŞ, KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA RESTİ ÇEKİYOR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bugün Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceğini ifade eden Erdoğan Aktaş şu çarpıcı iddiayı paylaştı:

Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi. Bu yazıyı 19 Mart Pazar günü öğleden sonra yazıyorum. Randevu ya bugün ya da 20 Mart Pazartesi günü gerçekleşecek. Siz bu satırları okurken bu randevu gerçekleşmiş olabilir.Mansur Yavaş bu buluşmada Kemal Kılıçdaroğlu'na, 'Diğer genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksa, ben seçim çalışmalarına katılmayacağım.' diyecek.

'İMAMOĞLU VE AKŞENER DE BİLİYOR'

'Masur Yavaş'ın bu çıkışı, propaganda dönemi başlarken Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok zor durumda bırakacak gibi görünüyor.' diye yazan Erdoğan Aktaş, 'Ankara kulislerini çok iyi bilen ve tüm partilerin kulislerine hâkim olan önemli bir siyasetçinin bana aktardığına göre, Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'na bu çıkışını Meral Akşener de Ekrem İmamoğlu da biliyor.' ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na rest: Onlar Cumhurbaşkanı Yardımcısı olursa ben propagandalara katılmam

'İTTİFAKI ZOR GÜNLER BEKLİYOR'

Aktaş, ittifakın kendi sorunlarını hala çözememiş olduğunu belirterek, 'Altılı Masa'da çözülememiş sorunlara rağmen imza atıldıysa, bu sorunların propaganda döneminde Millet İttifakı içinde çözülmesi çok zor. Bu sorunların aşılmadığı koşullarda Millet İttifakı'nı çok zor günler bekliyor. Üstelik CHP ile İYİ Parti arasında çok daha önemli bir tartışma/sorun var ki bu iki teşkilatta da ciddi sıkıntı yaratacak. Bu tartışma/sorunu da bir sonraki yazımda sizlere aktaracağım.' dedi.

MANSUR YAVAŞ DAHA ÖNCE DE SÖYLEMİŞTİ

6'lı Masa'da yaşanan krizle ilgili konuşan Mansur Yavaş, İmamoğlu ve kendisinin Cumhurbaşkanı yardımcısı olma önerisinin Akşener'den geldiğini söyledi. Birkaç gün vakitleri olsa 6'lı Masa'ya farklı bir formülle gitmeyi düşündüklerini belirten Yavaş, 'Şunu önerecektik, Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak beni ve Ekrem Başkanı ilan edin, sayın genel başkanlarımız milletvekili olsun ve partilerin başında olsunlar diyecektik. Bunu sayın genel başkanlarla konuşacağım ama takdir masanın' dedi.

Mansur Yavaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na rest: Onlar Cumhurbaşkanı Yardımcısı olursa ben propagandalara katılmam
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız
Bakan Nebati'den sel açıklaması!
Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Asıl mücadele şimdi başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı için başvuru yarın
FOX TV, Şanlıurfa’da da aradığını bulamadı! Vatandaşlardan ‘yalan haber’ tepkisi!
Mansur Yavaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na rest: Onlar Cumhurbaşkanı Yardımcısı olursa ben propagandalara katılmam
Rasmus Paludan, Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı
AFAD Başkanı duyurdu: Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 96'ye yükseldi
Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katılmayacaklarını açıkladı
Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesine MHP'den tepki: Demokratik özerklik ve bölücübaşına özgürlük...
Bakan Kurum 'Son çalışmaları yapıyoruz' diyerek duyurdu: Önümüzdeki hafta teslim edeceğiz
Pervin Buldan'ın Kemal Kılıçdaroğlu ile basın toplantısındaki mutluluğu dikkat çekti
Başkan Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
CHP’li Murat Gezici’den Sözcü TV’de eleştiri: Muhalefetten korkuyorum
Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Türkiye'den Mısır'a davet
6'lı koalisyonun IMF planı deşifre oldu! ABD ve Avrupa'dan böyle aferin alacaklar...
Kılıçdaroğlu TBMM'de HDP ile bir araya geldi
Çataklı AFAD'ın depremden 36 saat sonra TSK’dan yardım istediği iddiasına ses kaydıyla cevap verdi
Fransa'da kaos tırmanıyor: Gündem hükümetin düşme olasılığı
Yunanistan'ın uykularını kaçıran gelişme! 'Endişelenmemiz gerekiyor'
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Vergi borcuna büyük fırsat: İşte son başvuru tarihi...

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Vergi borcuna büyük fırsat: İşte son başvuru tarihi...

20 Mart hava durumu: Kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

20 Mart hava durumu: Kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Silopi'de kargalar tarlaları istila etti: Vatandaşları tedirgin etti

Silopi'de kargalar tarlaları istila etti: Vatandaşları tedirgin etti

CNN International'dan 'İstanbul depremi' uyarısı: 350 bin bina risk altında

CNN International'dan 'İstanbul depremi' uyarısı: 350 bin bina risk altında

Sular çekilince ortaya çıktı! Kuraklık o barajı da vurdu

Sular çekilince ortaya çıktı! Kuraklık o barajı da vurdu

Pişkin dolandırıcıdan akılalmaz sözler! Avukata söylediği sözler pes dedirtti

Pişkin dolandırıcıdan akılalmaz sözler! Avukata söylediği sözler pes dedirtti