Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem bölgesinde artçı sarsıntılar sürüyor...
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, yerin 15 kilometre derinliğinde kaydedildi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, yerin 15 kilometre derinliğinde kaydedildi.
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