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CNN International'dan 'İstanbul depremi' uyarısı: 350 bin bina risk altında

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından gözler olası büyük bir depremin beklendiği İstanbul'a çevrilmişken, CNN International'da 'İstanbul büyük bir depreme hazır mı?' sorusuna yanıt aranan dikkat çeken bir analiz yayımlandı. 7.2 ila 7.8 arasında büyüklüğünde depremin beklendiğine vurgu yapılan haberde 90 bin binanın yıkılabileceği, 260 bin binanın ise ciddi hasar görme ihtimali olduğu ifade edildi.

Ekleme: 20.03.2023 - 09:43 Güncelleme: 20.03.2023 - 10:19 / Editör: Ozge Selin
CNN International'dan 'İstanbul depremi' uyarısı: 350 bin bina risk altında
Türkiye tarihinin en büyük depremi sonrası yaralarını sarmaya devam ediyor. Deprem sonrası savaştaki Ukrayna'dan ilişkilerin gergin olduğu Yunanistan'a kadar tüm dünyadan Türkiye'ye destek ve yardım teklifleri yağdı.

Dünya Türkiye için adeta seferber oldu. Pek çok gazete ve televizyon depremin etkilediği kentlerdeki son durumu okurları ile paylaşırken dünya bu defa gözünü İstanbul'a çevirdi.
Mega kentin depreme hazır olup olmadığını masaya yatıran ABD merkezli CNN International 'İstanbul'da akıl almaz büyüklükte bir deprem yaklaşıyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Haberde İstanbul'un iki fay hattının çevresinde konumlandığının altı çizildi ve 'Bu, İstanbul'un depreme hazır olup olmadığı konusundaki endişeleri artıran jeolojik bir gerçekliktir' denildi.

CNN'e konuşan Profesör Celal Şengör 'İstanbul için görünüm pek parlak değil. Hiç parlak değil' dedi.
Şengör sözlerine şöyle devam etti;

'Önümüzdeki yirmi yıl içinde İstanbul'da büyük bir deprem olmazsa hepimiz çok şaşırırız. İşte bu kadar yakın. Bu sadece bir ihtimal ama ihtimal yüksek.'

Yıkıcı sonuçlar doğurabilir

Beklenen depremin 7.2 ila 7.8 arasında bir büyüklüğe sahip olmasının beklendiğini aktaran CNN, uzmanların bu büyüklükte bir depremin Türkiye'nin ticaret ve sanayi merkezi için yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini tahmin ettiğini belirtti.

100 bin insan ölebilir

Olası can kaybının mercek altına alındığı haberde şu ifadeler yer aldı;

'Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırma, İstanbul'da gece meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremde ölü sayısının 14 bini aştığını tahmin ediyor. Ancak bazı uzmanlar, sayının çok daha büyük olacağına inanıyor.'

Şengör'ün 100 bin can kaybının yaşanabileceğini aktardığını yazan CNN haberde uzman ismin şu sözlerine yer verdi;

'Depremin sadece doğrudan etkisini düşünemezsiniz, aynı zamanda sarsıntının ardından ne geleceğini de düşünmelisiniz. Yağma, yangınlar, salgın hastalıklar olacak. Korkunç olacak.'

4.5 milyon kişi evsiz kalabilir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 7,5 büyüklüğünde bir depremin kentte yaklaşık 90.000 binanın yıkılmasına yol açabileceğini ve 260 bin binanın da ciddi hasar görme ihtimali olduğunu açıkladığını okurlarına aktaran CNN, 'Şehir yetkililerine göre, bu, İstanbul nüfusunun dörtte birinden fazlasına denk gelen yaklaşık 4,5 milyon insanı evsiz bırakabilecek ciddi bir tahmin' dedi.

Geçtiğimiz günlerde benzer bir Haber yayınlayan BBC kentteki binaların büyük bölümünün 1999'dan önce inşa edildiğine dikkat çekmiş ve şu değerlendirmede bulunmuştu;

'Sadece üç ay önce, bir araştırma burada bir depremin 90 bin insanı öldürebileceğini söyledi. Şimdi, şehri hazırlamak için yarış başladı.'
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