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Malatya'da 88 bin enkaz, yıkık veya acil yıkılacak konut bulunuyor

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Malatya'da 88 bin konutun enkaz, yıkık veya acil yıkılacak konumda olduğu belirtildi.

Ekleme: 2.03.2023 - 16:51 Güncelleme: 2.03.2023 - 16:53 / Editör: Ozge Selin
Malatya'da 88 bin enkaz, yıkık veya acil yıkılacak konut bulunuyor
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, 11 ili etkiledi.Malatya'da 88 bin enkaz, yıkık veya acil yıkılacak konut bulunuyor

Malatya da büyük yıkımın olduğu iller arasında yer aldı.

Enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
Binlerce kişinin can verdiği ilde enkaz kaldırma çalışmalarına devam edilirken, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, depremler nedeniyle binaları ağır hasar gören ve Sanat Sokağı'ndaki Malatya Kent Konseyinde faaliyetlerini devam ettirmeye çalışan yerel gazeteleri ziyaret ederek, depremin ardından yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Daha sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Karavanı ile Medya-İş Sendikasının çadırını ziyaret eden Çalık, burada da ulusal haber ajanslarının çalışanlarıyla bir araya geldi.

'Askerimiz, polisimiz, jandarmamız, herkes sahadaydı'
Çalık, kentte ilk depremde hasar gören yerleşim yerlerini inceledikleri esnada ikinci depremin meydana geldiğini anlatarak, 'Erkenek ve Kurucaova'da ağır hasar olduğu söylenince Milli Eğitim Bakanımızla Erkenek'e gittik. İkinci depremi Erkenek'te yaşadık. Askerlerimiz Erkenek'te enkazdan yaralıları çıkarıyordu. Enkazın altında kalanları çıkarmak için mücadele ediyorlardı. Askerimiz, polisimiz, jandarmamız, herkes sahadaydı.' dedi.

88 bin konut enkaz, yıkık veya acil yıkılacak konumda
Konutlardaki hasarlarla ilgili bilgi veren Çalık, 'Kentte 88 bin konut enkaz, yıkık veya acil yıkılacak konumda. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın açıkladığı rakamlarla 62 bin konut Malatya'da, 16 bin 500 de köy konutu yapılması planlanıyor. Zor ve meşakkatli bir dönem, aziz milletimiz var.' ifadesini kullandı.


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