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Beyaz Gazete
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6'lı masanın adayı kim olacak? Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan ettiler!

6'lı masanın adayı kim olacak? sorusu 12. toplantıda da yanıt bulmadı. 6'lı koalisyon yaptığı ortak açıklamada Pazartesi günü tekrar bir araya geleceklerini bildirdi. Cumhurbaşkanı adaylığı için en güçlü pozisyonda olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ise partililer sosyal medyada yaptıkları peş peşe paylaşımlar ile adeta ilan etti.

6'lı masanın adayı kim olacak? Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan ettiler!
Ekleme: 2.03.2023 - 22:26 Güncelleme: 2.03.2023 - 22:43 / Editör: Ozge Selin
6'lı masanın adayı kim olacak? Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan ettiler!
CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre. toplantısını gerçekleştirdi. Adaylık konusunda nihai duyurunun 6 Mart Pazartesi kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedildi. Toplantıda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konuşulurken sosyal medyada CHP'li vekiller başta olmak üzere diğer partililer Kılıçdaroğlu vurgusu yaparak 'Başlıyoruz' mesajları paylaştı.

6'lı masanın adayı kim olacak? Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan ettiler!

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen CHP'li Eren Erdem toplantı sonrası sosyal medya hesabından, 'Çok mutluyum. Çok huzurluyum. Ülkem adına çok ama çok heyecanlıyım… Pazartesi gününü bekleyin.' mesajını paylaştı.

6'lı masanın adayı kim olacak? Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan ettiler!

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kılıdçaroğlu'nun danışmanı Deniz Demir de Kılıçdaroğlu vurgusu ile 'başlıyoruz' paylaşımında bulundu.

iŞTE CHP'LİLERİN MESAJLARI:

6'lı masanın adayı kim olacak? Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan ettiler!

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre

6'lı masanın adayı kim olacak? Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan ettiler!

25-26-27. dönem CHP Ankara Milletvekili

6'lı masanın adayı kim olacak? Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan ettiler!

CHP Genel Başkan Başdanışmanı İzmir Milletvekili Mahir Polat

6'lı masanın adayı kim olacak? Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan ettiler!

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan

6'lı masanın adayı kim olacak? Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan ettiler!

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu

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