6'lı masanın adayı kim olacak? Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan ettiler!

6'lı masanın adayı kim olacak? sorusu 12. toplantıda da yanıt bulmadı. 6'lı koalisyon yaptığı ortak açıklamada Pazartesi günü tekrar bir araya geleceklerini bildirdi. Cumhurbaşkanı adaylığı için en güçlü pozisyonda olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ise partililer sosyal medyada yaptıkları peş peşe paylaşımlar ile adeta ilan etti.

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre. toplantısını gerçekleştirdi. Adaylık konusunda nihai duyurunun 6 Mart Pazartesi kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedildi. Toplantıda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konuşulurken sosyal medyada CHP'li vekiller başta olmak üzere diğer partililer Kılıçdaroğlu vurgusu yaparak 'Başlıyoruz' mesajları paylaştı.Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen CHP'li Eren Erdem toplantı sonrası sosyal medya hesabından, 'Çok mutluyum. Çok huzurluyum. Ülkem adına çok ama çok heyecanlıyım… Pazartesi gününü bekleyin.' mesajını paylaştı.CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kılıdçaroğlu'nun danışmanı Deniz Demir de Kılıçdaroğlu vurgusu ile 'başlıyoruz' paylaşımında bulundu.iŞTE CHP'LİLERİN MESAJLARI:CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre25-26-27. dönem CHP Ankara MilletvekiliCHP Genel Başkan Başdanışmanı İzmir Milletvekili Mahir PolatCHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar EmecanCumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu