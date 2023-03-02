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136 düzensiz göçmen Afganistan'a gönderildi

Düzensiz göçle mücadeleye ilişkin son olarak Erzurum'dan Afganistan'a 12 charter seferi ile 136 kişi yollandı.

Ekleme: 2.03.2023 - 15:29 Güncelleme: 2.03.2023 - 15:31 / Editör: Ozge Selin
136 düzensiz göçmen Afganistan'a gönderildi
Düzensiz ve kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Düzensiz göçle mücadele çerçevesinde Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren 136 Afganistan uyruklu yabancı, Jandarma ve Göç İdaresi Müdürlüğü iş birliğiyle Erzurum Hava Limanından ülkelerine geri gönderildi. Bu çerçevede, düzensiz göçle mücadeleye yönelik olarak düzensiz göçmenler ülkelerine geri gönderilmeye devam ediyor.

Bu yıl içinde Erzurum'dan 12 geri gönderme seferi düzenlendi

Sınırlarda artırılan güvenlik önlemlerinin yanı sıra, ülkeye yasa dışı yollarla girenlerin yakalanmasına ilişkin kolluk kuvvetlerinin denetimleri de tüm hızıyla devam ediyor. Yakalanan düzensiz göçmenler ise charter (özel uçak) seferleri ve tarifeli uçuşlarla sınır dışı edilerek ülkelerine geri gönderiliyor. Öte yandan, 2023 yılının başından itibaren Erzurum'dan Afganistan'a 12 geri gönderme seferi düzenlendi.

136 düzensiz göçmen Afganistan'a gönderildi
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