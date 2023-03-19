Son seçim anketinin sonuçları yayınlandı: AK Parti'den muhalefete soğuk duş

Türkiye 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yarasını sarmak için bütün imkanlarını seferber etti.On binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği asrın felaketi sonrası Genar, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi ve gündem ile ilgili kamuoyu algısını ölçmek ve partilerin mevcut oy oranlarını hesaplamak adına bir anket yaptı.77 ilde yapılan anketlerin sonucunu kamuoyuyla paylaşıldı.Ankette vatandaşların depremlerin yarasını sarmada hükümete güvendiği ve cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yüzde 52,3'lük oran ile cumhurbaşkanı olarak seçtiği görüldü.Ankette vatandaşlar kendilerine yöneltilen, ‘'6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem, ülkemizin bugüne kadar gördüğü en büyük felaketidir.'' ifadesine yüzde 96,5 ile 'Evet katılıyorum' dedi.Ankete katılanların yüzde 63,3'ü de, ‘'Depremden sonra devletin tüm kurumlarının, büyük bir gayretle ve samimiyetle mücadele ettiğini düşünüyorum.'' ifadesine katıldığını belirtti.Ankette yer alan bir diğer konu ise toplanan yardım paralarına ilişkin oldu.'Siz bu bağışların ihtiyaç sahiplerine ulaştığını ve bundan sonra da ulaşmaya devam edeceğini düşünüyor musunuz?' sorusu yöneltilen vatandaşların yüzde 63,8'i bu soruya 'evet' cevabını verdi.Ayrıca vatandaşların yüzde 59,9'u da 'İhtiyacı olan tüm vatandaşlarımıza sahip çıkıldığı ve devlet tarafından bu kişilerin barınma ve gıda ihtiyaçlarının karşılandığı ifade edildiği' fikrine katıldığını ifade etti.Depremden etkilenen vatandaşların AFAD öncülüğünde diğer şehirlere taşınması da anketin diğer bir konusuydu.Ankete katılanların yüzde 83,6'sı bu yapılanı olumlu bulurken, yüzde 16,4'ü ise olumlu bulmadığını ifade etti. Vatandaşların yüzde 61,3'ü de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “En kısa zamanda yaralarımızı saracağımızı, bu felaketin de üstesinde geleceğiz' ifadesine katıldığını belirtti. Vatandaşlara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın depremzede vatandaşlara destek için açıkladığı, ilk aşamada hane başına 10 bin TL nakdi yardım ve depremde hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına yapılacak 100 bin TL nakdi yardıma inanıp inanmadıkları da soruldu.Ankete katlan vatandaşlara 'Sizce, muhalefet iktidarda olsaydı, böyle bir doğal afet ile baş edebilir miydi?' sorusu da yöneltildi.Vatandaşların yüzde 58,5'i bu soruya 'hayır', yüzde 28,1'i ise 'evet' cevabını verirken; yüzde 13,4'ü ise kararsız kaldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir konuda daha ezici üstünlükle destek verdi. Depremden etkilenen şehirleri ayağa kaldırmada 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mı yoksa muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu mu daha başarılı olurdu?' sorusu yöneltilen vatandaşların yüzde 65,1'i Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güvenirken; Kılıçdaroğlu'na güvenenlerin oranı ise yüzde 34,9 oldu.Ankette vatandaşlara olası bir genel seçime ilişkin soru da yer aldı.'Bugün bir milletvekili genel seçimi yapılacak olsa hangi partiye oy verirsiniz?' anketinde AK Parti yüzde 40,7 ile seçimden galip çıkarken; CHP'nin oranı yüzde 23,1; HDP'nin yüzde 10,8; MHP'nin 7,6; İYİ Parti'nin 7; Memleket Partisi'nin 4,7; Türkiye İşçi Partisi'nin 1,9; Yeniden Refah Partisi'nin ise yüzde 1,4 oldu.Ankette en dikkat çeken kısım ise cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin bölümdü.Ankete katılan vatandaşlar kendilerine yöneltilen, 'Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalsa ve ikinci turda yalnız Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oysa, siz oyunuzu hangisine verirdiniz?' sorusunu cevapladı.Depremden sonra yaraların devlet tarafından hızla sarılacağını belirten halk, seçimde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tam destek verdi. Soruyu cevaplayan vatandaşların yüzde 52,3'ü Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a; yüzde 47,7 ile Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini ifade etti. Afetin yaralarının sarıldığı ve seçim hazırlıklarının başladığı bu süreçte halk yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim galibi ilan etti.