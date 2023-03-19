  • USD: 18,98 - 19,01
  • EURO: 20,21 - 20,24
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Koca, Tıpta Uzmanlık Kurulu kararlarını açıkladı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adıyaman, Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş'ta tıp ve diş hekimliği uzmanlık eğitimi alanlardan olağanüstü hal süresi içinde başvuranların, kendi eğitim kurumlarının uygun görmesi halinde, eğitim verme yetkisi bulunan başka kurumlarda görevlendirilebileceğini bildirdi.

Ekleme: 19.03.2023 - 22:38 Güncelleme: 19.03.2023 - 22:48 / Editör: Ozge Selin
Bakan Koca, Tıpta Uzmanlık Kurulu kararlarını açıkladı...
Koca, Twitter hesabından Tıpta Uzmanlık Kurulu toplantısında alınan kararlara ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, 'Tıpta Uzmanlık Kurulu açıkladı. Tıp ve diş hekimliği uzmanlık eğitimini Adıyaman, Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş'ta almakta olan arkadaşlarımızdan olağanüstü hal süresi içinde başvuranlar, kendi eğitim kurumlarının uygun görmesi halinde, eğitim verme yetkisi bulunan başka kurumlarda görevlendirilebilecek. Hayırlı olsun.' ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, Tıpta Uzmanlık Kurulu kararlarını açıkladı...

Kurulun açıklamalarının ayrıntılarına 'https://tuk.saglik.gov.tr' linkinden ulaşılabilecek.

Buna göre, Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi verilen kurumların ve bu kurumlardaki uzmanlık öğrencilerinin durumu 15 Mart'ta yapılan Tıpta Uzmanlık Kurulu toplantısında değerlendirildi.

Tıpta Uzmanlık Kurulunca yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda, depremlerden etkilenen illerde uzmanlık eğitimi görmekte olan uzmanlık öğrencileri hakkında 2293 sayılı karar alındı.

Kararın Türkiye genelindeki tüm eğitim kurumlarına duyurulması için resmi yazışma süreci başlatıldı.

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Altılı Masa liderleri İzmir'de Akşener'siz bir araya geldi...
Kılıçdaroğlu'ndan yıllardır hizmet veren Vergi Konseyi'ni kurma vaadi...
CHP'li Özel bakanlık istiyor: Hedefindeki iki bakanlığı açıkladı
İstanbul'da nevruz kutlamasında yasa dışı slogan atan 224 kişi gözaltında...
BBP Lideri Destici: AYM'nin HDP'yi kapatması lazım
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ittifak için kararını verdi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Balıkesir'de depremzedelerle buluştu
Bakan Akar duyurdu: Son 2,5 ay içinde 306 terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
HDP'lilerin Nevruz kutlamasında PKK propagandası: Abdullah Öcalan için slogan atıldı
Deprem bölgesi ve 81 ildeki TOKİ konutları için kritik kabine toplantısı
CHP, Beyoğlu'nda kentsel dönüşümü 10 yıl geciktirdi! 1999 depremi öncesinde inşa edilen binaların dönüşümüne bile karşı çıktılar
AK Partili Akbaşoğlu son seçim anketlerine ilişkin konuştu
İYİ Partili doktorun salgın iddialarına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yalanlama
MİT'ten nokta operasyon! PKK/YPG'nin sözde maliye sorumlusu etkisiz...
Nazif Ay: Atatürk'ün heykellerinin karşısında saygı göstermek farz-ı kifayedir
Altılı Masa ekonomide anlaşamıyor
HDP eski milletvekili Altan Tan: Ekrem İmamoğlu'na gülüyorum seçimleri kendisi kazandı zannediyor
Son seçim anketinin sonuçları yayınlandı: AK Parti'den muhalefete soğuk duş
Meral Akşener'den ortaklarına olay gönderme: Linç edildim, insan onuruna aykırı
Togg T10X, sipariş rekoru kırıyor

Togg T10X, sipariş rekoru kırıyor

Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli yağış geliyor

Diyarbakır’da yağmur sonrası depremzedelerin mezarları çöktü obruklar oluştu

Diyarbakır’da yağmur sonrası depremzedelerin mezarları çöktü obruklar oluştu

Depremden kaçıp yerleştikleri yazlık evlerinde selden kıl payı kurtuldular

Depremden kaçıp yerleştikleri yazlık evlerinde selden kıl payı kurtuldular

Trump'ın iddiası ABD'yi karıştırdı: Salı günü tutuklanıyorum

Trump'ın iddiası ABD'yi karıştırdı: Salı günü tutuklanıyorum

Milli Muharip Uçak hangardan çıktı! İşte ilk ve tarihi görüntüler...

Milli Muharip Uçak hangardan çıktı! İşte ilk ve tarihi görüntüler...