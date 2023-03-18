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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Mısır'da

Mısırlı mevkidaşıyla bir araya gelen Çavuşoğlu, temaslar kapsamında birçok konuyu ele alacak.

Ekleme: 18.03.2023 - 11:24 Güncelleme: 18.03.2023 - 11:25 / Editör: Ozge Selin
Türkiye ile Mısır arasında yeni dönemin kapıları aralandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 11 yıl sonra Mısır'a bu düzeyde ilk ziyareti gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu Mısır'da
Bakan Çavuşoğlu, Kahire'deki temasları kapsamında Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile bir araya geldi. Baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçilecek.

Görüşmeler sonrası Çavuşoğlu ve Şukri ortak basın toplantısı düzenleyecek. Çavuşoğlu, Kahire Türk Şehitliği'ni de ziyaret edecek.

Masadaki konular
Görüşmede, bölgesel ve küresel meselelerin ele alınması bekleniyor. İki ülke arasındaki yeni döneme ilişkin yol haritası ve enerji konularının da masada olacağı belirtiliyor.

Mısır'dan deprem dayanışması
Şukri, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'ye gelmiş, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na başsağlığı ve dayanışma mesajlarını iletmişti.

Mısır ayrıca, Türkiye'ye depremzedeler için insani yardım göndermişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Mısır'da
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