Üç ilde FETÖ operasyonu: 7 şüpheli gözaltına alındı!

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası Edirne ve İstanbul'da 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda, şüpheliler P.P, H.P, İ.T, E.A, N.B, Z.Y. ve H.K. yakalandı.Zanlıların evlerindeki aramalarda, 30 bin 795 lira, 1860 avro, 3 bin 250 dolar, 2 ata, 2 yarım, 11 çeyrek ve 5 gram altın ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.Şüpheliler işlemleri için Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirildi.Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce 2012-2015 yıllarında jandarma okulları sınavını 'aday numarası kodlama yöntemi' ile usulsüz şekilde kazandığı tespit edilenlere yönelik operasyon düzenlendi.Operasyonda, 1 astsubay, 1 infaz koruma memuru, 2 öğretmen ve açıkta bulunan 1 polis memuru ile ihraç edilmiş 3 askeri öğrencinin de aralarında bulunduğu 13 şüpheli yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından 11 zanlı, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istedikleri beyanında bulunan 11 zanlı salıverildi.FETÖ/PDY üyesi şüphelilerden 2'si de yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.