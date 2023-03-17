Üç ilde FETÖ operasyonu: 7 şüpheli gözaltına alındı!
Edirne ve İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel finans yapılanmasına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Erzurum'da da 13 zanlı gözaltında.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası Edirne ve İstanbul'da 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, şüpheliler P.P, H.P, İ.T, E.A, N.B, Z.Y. ve H.K. yakalandı.
Zanlıların evlerindeki aramalarda, 30 bin 795 lira, 1860 avro, 3 bin 250 dolar, 2 ata, 2 yarım, 11 çeyrek ve 5 gram altın ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
Şüpheliler işlemleri için Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
ERZURUM'DA DA 13 GÖZALTI!
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce 2012-2015 yıllarında jandarma okulları sınavını 'aday numarası kodlama yöntemi' ile usulsüz şekilde kazandığı tespit edilenlere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 1 astsubay, 1 infaz koruma memuru, 2 öğretmen ve açıkta bulunan 1 polis memuru ile ihraç edilmiş 3 askeri öğrencinin de aralarında bulunduğu 13 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 11 zanlı, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istedikleri beyanında bulunan 11 zanlı salıverildi.
FETÖ/PDY üyesi şüphelilerden 2'si de yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyonda, şüpheliler P.P, H.P, İ.T, E.A, N.B, Z.Y. ve H.K. yakalandı.
Zanlıların evlerindeki aramalarda, 30 bin 795 lira, 1860 avro, 3 bin 250 dolar, 2 ata, 2 yarım, 11 çeyrek ve 5 gram altın ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
Şüpheliler işlemleri için Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
ERZURUM'DA DA 13 GÖZALTI!
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce 2012-2015 yıllarında jandarma okulları sınavını 'aday numarası kodlama yöntemi' ile usulsüz şekilde kazandığı tespit edilenlere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 1 astsubay, 1 infaz koruma memuru, 2 öğretmen ve açıkta bulunan 1 polis memuru ile ihraç edilmiş 3 askeri öğrencinin de aralarında bulunduğu 13 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 11 zanlı, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istedikleri beyanında bulunan 11 zanlı salıverildi.
FETÖ/PDY üyesi şüphelilerden 2'si de yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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