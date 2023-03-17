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Türkiye'nin Finlandiya kararına Stoltenberg'den ilk tepki: İsveç'e atıfta bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile yaptığı ortak basın toplantısında, "Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün Meclisimizdeki onay sürecini başlatmaya karar verdik." açıklamasında bulunmuştu. Erdoğan'ın açıkladığı bu karara ilişkin NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de yazılı bir açıklamada bulundu. Açıklamasında söz konusu kararı memnuniyetle karşıladığını belirten Stoltenberg, "Bu, Finlandiya'nın güvenliğini, İsveç'in güvenliğini ve NATO'nun güvenliğini güçlendirecektir." ifadelerini de kullandı.

Türkiye'nin Finlandiya kararına Stoltenberg'den ilk tepki: İsveç'e atıfta bulundu
Ekleme: 17.03.2023 - 22:19 Güncelleme: 17.03.2023 - 22:27 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'nin Finlandiya kararına Stoltenberg'den ilk tepki: İsveç'e atıfta bulundu
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün TBMM'deki onay sürecini başlatmaya karar vermesini memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Stoltenberg yaptığı yazılı açıklamada, 'Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylama yolunda ilerlemeye yönelik bugünkü kararını memnuniyetle karşılıyorum. Bu, Finlandiya'nın güvenliğini, İsveç'in güvenliğini ve NATO'nun güvenliğini güçlendirecektir. TBMM'nin bir an önce onay oylaması yapmasını temenni ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Stoltenberg'den ısrarlı İsveç vurgusu

Bunun ortak güvenliği ve İttifakı daha güçlü ve daha güvenli hale getireceğini vurgulayan Stoltenberg, geçen hafta Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında NATO karargahında yapılan toplantıya değindi. Stoltenberg, tüm tarafların Üçlü Muhtıranın uygulanmasında önemli ilerleme kaydettiğini ve Finlandiya ile İsveç için onayların hızlı şekilde ilerlemesinin herkesin çıkarına olduğunu kabul ettiğini belirtti.

Stoltenberg, 'En önemli şey, hem Finlandiya'nın hem de İsveç'in NATO'ya tam olarak aynı anda katılıp katılmamaları değil, hızla tam üye olmalarıdır.' değerlendirmesini yaptı.

NATO Genel Sekreteri, 'Katılım sürecinin hızla sonuçlanmasını ve hem Finlandiya'yı hem de İsveç'i bir an önce NATO ailesine tam üye olarak kabul etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.' ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan Finlandiya kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile yaptığı ortak basın toplantısında 'Ülkemizin güvenlik kaygılarını gidermek yolunda gösterdiği hassasiyet ve kaydedilen mesafeye binaen Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün Meclisimizdeki onay sürecini başlatmaya karar verdik.' ifadelerini kullanmıştı.
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