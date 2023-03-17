Togg için 'Yapılamaz, satılamaz' diyen muhalefet satışa çıkınca üç maymunu oynamaya başladı

Türkiye’nin ve dünyanın ilgisini ve beğenisini toplayan Togg’a muhalefet gözlerini kapattı. Satışa çıkar çıkmaz rekor seviyede sipariş gelen Togg için “Otomobil yapıyorlarmış. Hani nerede? Milleti kandırıyorlar” diyen Kılıçdaroğlu ve muhalefet şu günlerde Togg karşısında üç maymunu oynuyor. Sosyal medyada gündemden düşmeyen Togg’un yapılacağına inanmayan muhalefet tarafı Togg için hiçbir paylaşımda bulunmadı.

Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg için ön sipariş başladı. T10X modeli için ön sipariş açılan Togg'a ilk 4 saatte rekor seviyede başvuru yapıldı. Tüm Türkiye'nin ve dünyanın ilgisini toplayan Togg'a övgü yağdı. Sosyal medyada gündemden düşmeyen Togg için muhalefet tarafı ise tek bir paylaşım yapmadı.'Yapılamaz, satılamaz' demiştiTogg'un yapılacağı bildirilen zamanlarda “Otomobil yapıyorlarmış. Hani nerede? Milleti kandırıyorlar” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aynı zamanda, “Yapılamaz, satılamaz” gibi söylemlerle de Togg'un yapılacağına hiçbir zaman inanmadığını belirtmişti.Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu yanıldığını söylemek bir yana tebrik bile etmedi. Öte yandan muhalefet tarafından da Togg için hiçbir paylaşım yapılmadı.