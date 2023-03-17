  • USD: 18,98 - 19,01
  • EURO: 20,14 - 20,18
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Togg için 'Yapılamaz, satılamaz' diyen muhalefet satışa çıkınca üç maymunu oynamaya başladı

Türkiye’nin ve dünyanın ilgisini ve beğenisini toplayan Togg’a muhalefet gözlerini kapattı. Satışa çıkar çıkmaz rekor seviyede sipariş gelen Togg için “Otomobil yapıyorlarmış. Hani nerede? Milleti kandırıyorlar” diyen Kılıçdaroğlu ve muhalefet şu günlerde Togg karşısında üç maymunu oynuyor. Sosyal medyada gündemden düşmeyen Togg’un yapılacağına inanmayan muhalefet tarafı Togg için hiçbir paylaşımda bulunmadı.

Togg için 'Yapılamaz, satılamaz' diyen muhalefet satışa çıkınca üç maymunu oynamaya başladı
Ekleme: 17.03.2023 - 11:42 Güncelleme: 17.03.2023 - 11:44 / Editör: Ozge Selin
Togg için 'Yapılamaz, satılamaz' diyen muhalefet satışa çıkınca üç maymunu oynamaya başladı
Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg için ön sipariş başladı. T10X modeli için ön sipariş açılan Togg'a ilk 4 saatte rekor seviyede başvuru yapıldı. Tüm Türkiye'nin ve dünyanın ilgisini toplayan Togg'a övgü yağdı. Sosyal medyada gündemden düşmeyen Togg için muhalefet tarafı ise tek bir paylaşım yapmadı.

'Yapılamaz, satılamaz' demişti

Togg'un yapılacağı bildirilen zamanlarda “Otomobil yapıyorlarmış. Hani nerede? Milleti kandırıyorlar” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aynı zamanda, “Yapılamaz, satılamaz” gibi söylemlerle de Togg'un yapılacağına hiçbir zaman inanmadığını belirtmişti.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu yanıldığını söylemek bir yana tebrik bile etmedi. Öte yandan muhalefet tarafından da Togg için hiçbir paylaşım yapılmadı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Kore gazisinin Başkan Erdoğan'la görüşme dileği gerçek oldu: Allah işini rast getirsin, cennetine koysun onu
Başkan Erdoğan ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto arasında kritik görüşme! Gündem: NATO üyeliği
CHP bebek katiline ‘önderimiz’ diyenlerle aynı masaya oturacak
İYİ Parti'den olay yaratacak 'İmamoğlu ve Yavaş' afişi: 'Tarih yazacağız'
Togg için 'Yapılamaz, satılamaz' diyen muhalefet satışa çıkınca üç maymunu oynamaya başladı
Milli Muharip Uçak ilk taksi testini başarıyla tamamladı: Bu yıl sonunda göklerde olacak
Muharrem İnce: Yüz bin imzayla aday olacağım, ‘CHP’ye katıl’ diyen bir varsa ‘sakın ha’ diyen üç var
Kentsel dönüşüm için yeni destek paketi! Kişi başına 1 milyon 250 bin TL!
6’lı koalisyon ile HDP ittifakını PKK’nın yayın organında itiraf etti: Yeni sürecin öncüsü biz olacağız...
Rönesans’ı denetleyen Ali Onur Çinçinoğlu CHP'li Lütfü Savaş'ın ‘prensi’ çıktı
Meclis devre dışı: Fransa'da emeklilik isyanı! Sokaklar savaş alanına döndü
Altılı koalisyonda fırtına öncesi sessizlik! Kılıçlar çekildi!
Kemal Kılıçdaroğlu sel felaketi yaşayan Vanlılara verdiği sözü de tutmadı!
Bir yıl çalışıp şef olarak atandı: Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu ile pozu ortaya çıktı
Tepkiler sonrası ‘yoğunluk’ bahanesi... CHP'den '18 Mart' çarkı!
İYİ Parti'de peş peşe istifa depremi: MHP'ye üye oldular
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 'Mayıs ayına kadar 100 bin konteyner kurulacak'
Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi! Başkan Erdoğan: Türk Yatırım Fonu Kurucu Anlaşması imzalandı
Deprem bölgesine asgari ücret formülü! Bakan Bilgin açıkladı!
Başkan Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesinin kapanış konuşmasını yapıyor...
Togg'un duyurusunun ardından, T10X'e ilk 4 saatte 7 bin 734 ön sipariş verildi

Togg'un duyurusunun ardından, T10X'e ilk 4 saatte 7 bin 734 ön sipariş verildi

17 Mart hava durumu: Sağanak etkili olmaya devam edecek! Bugün hava nasıl olacak?

17 Mart hava durumu: Sağanak etkili olmaya devam edecek! Bugün hava nasıl olacak?

Türkiye'den yapay zeka adımı: 23 akıllı ürün geliyor

Türkiye'den yapay zeka adımı: 23 akıllı ürün geliyor

Depremden kaçıp yerleştikleri yazlık evlerinde selden kıl payı kurtuldular

Depremden kaçıp yerleştikleri yazlık evlerinde selden kıl payı kurtuldular

Rus uçaklarının ABD İHA'sını düşürdüğü anlar ortaya çıktı

Rus uçaklarının ABD İHA'sını düşürdüğü anlar ortaya çıktı

WhatsApp'a yeni güncelleme: Artık bilinmeyen numaraları göreceksiniz!

WhatsApp'a yeni güncelleme: Artık bilinmeyen numaraları göreceksiniz!