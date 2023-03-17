İYİ Parti'den olay yaratacak 'İmamoğlu ve Yavaş' afişi: 'Tarih yazacağız'

Türkiye 2023 seçimlerine hazırlanırken Altılı Masa'daki geçimsizlik ise halen devam ediyor. İYİ Parti ve CHP arasında adaylık krizi, parti içlerine de yansımış ve her iki partiden de adayın Kemal Kılıçdaroğlu olup olmaması konusunda tartışmalar çıkmıştı.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş konusunda adaylık ısrarlarını sürdürmüş fakat etkili olamamıştı.Tartışmalar ve gözdağları sürerken; İYİ Parti cephesinden olay yaratacak bir hamle geldi. Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın resimlerinin bulunduğu bir afiş; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin reklam alanlarına asıldı. Ümrani'yede asılan afişte 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na yer verilmedi.Afişin yanındaki 'Tarih yazacağız' ifadesinin ise, Akşener'in masadan ayrıldığını duyururken kullandığı 'Ya tarih yazacağız, ya tarih olacağız' cümlesinden alıntılanması dikkat çekti.Bu olay sosyal medyada da büyük ilgi görürken; Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'in 19 Ocak tarihinde söylediği 'Kemal bey dikkat etmeli oğlu Ekrem İmamoğlu kendisine ihanet etmeye devam ediyor.' ifadeleri akıllara geldi.