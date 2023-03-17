HDP terör örgütü PKK'nın Altılı Masa'ya ileri sürdüğü şartları duyurdu: TSK mensupları yargılanacak

Adaylığını duyurmasının ardından HDP'den tebrik mesajları alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önümüzdeki günlerde HDP ile bir araya gelecek. Kılıçdaroğlu'nun beklenen görüşmesinin öncesinde HDP'den peş peşe mesajlar gelmeye başladı.Önceki gün bir televizyon yayınına katılan HDP'li Ali Kenanoğlu yaptığı açıklama ile muhalefetten beklentilerini sıraladı. Kenanoğlu şöyle konuştu:'Altılı Masa'da CHP dışındaki partilerin tamamının oylarını toplasanız HDP kadar yapmıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcılığı'nı en çok hak eden partiyiz.'Kenanoğlu'nun bu mesajının ardından bir açıklama da HDP Gençlik Teşkilatı'ndan geldi. HDP Gençlik Teşkilatı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 'Koruculuk sistemi lağvedilecek suça karışan korucular yargılanacaktır.' maddesiyle TSK mensupları hedef alındı.Açık açık TSK mensuplarını hedef aldılar'Koruculuk sistemi lağvedilecek suça karışan korucular yargılanacaktır.Eğitimin bütün kademelerinde anadilde eğitim görülecektir. Bunu içselleştiremeyen, önyargı ile yaklaşan siyasi anlayışla uzlaşamayız. 6'lı masa 7'li masa olacaksa sözümüz budur.HDP, Kürdistan gerçekliğine uygun olarak ortak vatan, demokratik anayasa kapsamında bu hakikatin yasal statü temelinde kabul görmesi için mücadele eder.OHAL kaldırılacak ve OHAL'e dayanılarak kayyum atanan belediye eş başkanları derhal görevlerine iade edilecektir.Kürt sorunu çözülmeden Türkiye'deki demokrasi sorunu başta olmak hiç bir temel sorunun çözülmeyeceği açıktır. Sadece son bir kaç yılda yaşadıklarımız bile bunu kanıtlamaktadır.'