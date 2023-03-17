  • USD: 18,98 - 19,01
  • EURO: 20,21 - 20,24
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

HDP terör örgütü PKK'nın Altılı Masa'ya ileri sürdüğü şartları duyurdu: TSK mensupları yargılanacak

Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde HDP ile görüşmesi beklenirken HDP'den peş peşe açıklamalar geliyor. HDP Gençlik Teşkilatı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'nın Altılı Masa'ya ileri sürdüğü şartlar sıralandı. Yapılan paylaşımda "Terörle mücadele eden TSK mensupları yargılanacak. İlkokuldan itibaren anadil konulacak. Doğu ve Güneydoğu'ya özerklik verilecek. Teröre bulaşan belediyelerdeki kayyumlar geri alınacak." ifadelerine yer verildi.

HDP terör örgütü PKK'nın Altılı Masa'ya ileri sürdüğü şartları duyurdu: TSK mensupları yargılanacak
Ekleme: 17.03.2023 - 17:37 Güncelleme: 17.03.2023 - 17:39 / Editör: Ozge Selin
HDP terör örgütü PKK'nın Altılı Masa'ya ileri sürdüğü şartları duyurdu: TSK mensupları yargılanacak
Adaylığını duyurmasının ardından HDP'den tebrik mesajları alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önümüzdeki günlerde HDP ile bir araya gelecek. Kılıçdaroğlu'nun beklenen görüşmesinin öncesinde HDP'den peş peşe mesajlar gelmeye başladı.

HDP Altılı Masa'ya şartlarını sunmaya başladı

Önceki gün bir televizyon yayınına katılan HDP'li Ali Kenanoğlu yaptığı açıklama ile muhalefetten beklentilerini sıraladı. Kenanoğlu şöyle konuştu:

'Altılı Masa'da CHP dışındaki partilerin tamamının oylarını toplasanız HDP kadar yapmıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcılığı'nı en çok hak eden partiyiz.'

Kenanoğlu'nun bu mesajının ardından bir açıklama da HDP Gençlik Teşkilatı'ndan geldi. HDP Gençlik Teşkilatı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 'Koruculuk sistemi lağvedilecek suça karışan korucular yargılanacaktır.' maddesiyle TSK mensupları hedef alındı.
Açık açık TSK mensuplarını hedef aldılar

İşte HDP'nin Altılı Masa'ya katılmak için sunduğu şartlar:

'Koruculuk sistemi lağvedilecek suça karışan korucular yargılanacaktır.

Eğitimin bütün kademelerinde anadilde eğitim görülecektir. Bunu içselleştiremeyen, önyargı ile yaklaşan siyasi anlayışla uzlaşamayız. 6'lı masa 7'li masa olacaksa sözümüz budur.
HDP, Kürdistan gerçekliğine uygun olarak ortak vatan, demokratik anayasa kapsamında bu hakikatin yasal statü temelinde kabul görmesi için mücadele eder.
OHAL kaldırılacak ve OHAL'e dayanılarak kayyum atanan belediye eş başkanları derhal görevlerine iade edilecektir.

Kürt sorunu çözülmeden Türkiye'deki demokrasi sorunu başta olmak hiç bir temel sorunun çözülmeyeceği açıktır. Sadece son bir kaç yılda yaşadıklarımız bile bunu kanıtlamaktadır.'

HDP terör örgütü PKK'nın Altılı Masa'ya ileri sürdüğü şartları duyurdu: TSK mensupları yargılanacak
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: Dünyanın her yerinde herkesle konuşabilen belki de tek kişisiniz
Birleşik Krallık’tan Baykar tesisine üst düzey ziyaret...
Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor...
HDP terör örgütü PKK'nın Altılı Masa'ya ileri sürdüğü şartları duyurdu: TSK mensupları yargılanacak
Rüşvet ve yolsuzluktan tutuklanmıştı! Akşener özel izinle gitti: Cezaevinde 35 dakikalık sır görüşme
Gelibolu-Eceabat yolu yarın açılacak: Seyahat süresi 45 dakikadan 25 dakikaya düştü
Finlandiya Cumhurbaşkanı Ankara'da
Bakan Kurum: Deprem bölgesinde 650 binin üzerinde bina inşa edeceğiz
BBP'nin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan olarak belirlendi
Dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye geldi!
Sel felaketinde can kaybı 18'e yükseldi
İBB'de zam isyanı! Metro İstanbul çalışanları zam alamayınca yürüyüş yaptı
CHP'li belediyeden para ödüllü heykel yarışması
Gazeteci mi yoksa CHP sözcüsü mü? Kendileri gibi düşünmeyen herkese saldırıyorlar!
Hazine Bakanlığı depremin maliyetini açıkladı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyareti ertelendi
Kore gazisinin Başkan Erdoğan'la görüşme dileği gerçek oldu: Allah işini rast getirsin, cennetine koysun onu
Başkan Erdoğan ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto arasında kritik görüşme! Gündem: NATO üyeliği
CHP bebek katiline ‘önderimiz’ diyenlerle aynı masaya oturacak
İYİ Parti'den olay yaratacak 'İmamoğlu ve Yavaş' afişi: 'Tarih yazacağız'
Togg'un duyurusunun ardından, T10X'e ilk 4 saatte 7 bin 734 ön sipariş verildi

Togg'un duyurusunun ardından, T10X'e ilk 4 saatte 7 bin 734 ön sipariş verildi

17 Mart hava durumu: Sağanak etkili olmaya devam edecek! Bugün hava nasıl olacak?

17 Mart hava durumu: Sağanak etkili olmaya devam edecek! Bugün hava nasıl olacak?

Türkiye'den yapay zeka adımı: 23 akıllı ürün geliyor

Türkiye'den yapay zeka adımı: 23 akıllı ürün geliyor

Depremden kaçıp yerleştikleri yazlık evlerinde selden kıl payı kurtuldular

Depremden kaçıp yerleştikleri yazlık evlerinde selden kıl payı kurtuldular

Tek tek yasaklanıyor! ABD, İngiltere, Kanada… Liste uzuyor… ‘TikTok kabul edilemez düzeyde risk taşıyor'

Tek tek yasaklanıyor! ABD, İngiltere, Kanada… Liste uzuyor… ‘TikTok kabul edilemez düzeyde risk taşıyor'

WhatsApp'a yeni güncelleme: Artık bilinmeyen numaraları göreceksiniz!

WhatsApp'a yeni güncelleme: Artık bilinmeyen numaraları göreceksiniz!