Finlandiya Cumhurbaşkanı Ankara'da

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Başkan Erdoğan ve Niinistö merdivenlerde Türkiye ve Finlandiya bayrakları önünde poz verdi.Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Niinistö, görüşmenin ardından ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.Başkan Erdoğan Finlandiya'nın NATO üyeliği açıklamasıBaşkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Finlandiya'nın NATO üyeliği konusuna değindi.Erdoğan, 'Finlandiya Cumhurbaşkanı ile görüşüp verdiğimiz sözün gereğini yerine getireceğiz.' dedi.Cumhur İttifakı'nın genişleyip genişlemeyeceği sorusuna da yanıt veren Erdoğan, 'Takip edin, gelişmeleri göreceksiniz, duyacaksınız' diye konuştu.Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan 'Daimi Ortak Mekanizmasının' üçüncü toplantısı, Brüksel'deki NATO karargahında gerçekleştirildi.Toplantının ardından Türk basın mensuplarına açıklama yapan Kalın, heyette Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatından yetkililerin bulunduğunu söyledi.Kalın, ilk olarak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştüğünü, NATO'nun Türkiye'deki depremlerden sonra yaptığı katkılar dolayısıyla teşekkür ettiklerini, katkıların devamı konusunda taahhüt aldıklarını, ayrıca güncel güvenlik meseleleriyle Ukrayna'daki savaşı ele aldıklarını ifade etti.Türkiye, İsveç ve Finlandiya Üçlü Mekanizma toplantısını 2 ay kadar önce yapmayı planladıklarını ancak İsveç'teki Kur'an yakma hadisesi sonrası bunu ertelediklerini hatırlatan Kalın, Stoltenberg'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesindeki ricası üzerine bunu canlandırdıklarını dile getirdi.Kalın, 'Genel olarak toplantının olumlu bir havada geçtiğini ifade edebilirim. Biz özellikle bugüne kadar dile getirdiğimiz Türkiye'nin güvenlik kaygılarının ve beklentilerinin altını bir kez daha hem İsveçli hem Finlandiyalı mevkidaşlarımızla çizdik. NATO Genel Sekreteri de bu toplantının bir kısmına katıldı ve burada da beklentilerimizi açık şekilde ifade ettik.' dedi.Terörün hiçbir türü arasında ayrım yapmadan kararlı mücadelenin temel olduğunu baştan beri söylediklerini hatırlatan Kalın, şöyle devam etti:'Türkiye'nin güvenlik kaygıları aynı zamanda NATO'nun güvenlik kaygılarıdır. Biz nasıl diğer NATO ülkelerinin ve NATO üyesi olmayan dost ve müttefik ülkelerin güvenlik kaygılarını ciddiye alıyor, karşılaştıkları tehditlere karşı derhal amasız ve fakatsız adımlar atıyorsak ayrı şekilde müttefiklerden ve diğer dost ülkelerden de Türkiye'nin güvenlik kaygıları konusunda benzer adımlar atmalarını beklemek en doğal hakkımız. Bu çerçevede PKK/PYD/YPG ve FETÖ yapılanmasıyla ilgili İsveç ve Finlandiya'daki durumu tekrar değerlendirdik. Burada geçtiğimiz süreç içinde atılan bazı adımların memnuniyet verici olduğunu, bazı alanlarda ilerleme sağlandığını kaydettik ve bu alandaki çabaları ve çalışmalardan dolayı da muhataplarımıza memnuniyetimizi ifade ettik. Ancak tabii ki süreç henüz bitmiş değil. PKK/PYD/YPG, FETÖ ve bunların birtakım paravan örgütleriyle ilgili bu ülkelerdeki çalışmalar bundan sonra da devam edecek. Özellikle terörizmin finansmanı, eleman devşirilmesi, terörizmin propagandasının yapılması ve şiddete teşvik edilmesi yönündeki eylemlerin önlenmesi için gerekli hukuki, adli idari, istihbari adımların atılması yönündeki beklentilerimizi de ifade ettik.'İsveç'in yeni bir terörle mücadele yasası hazırladığı, bunu İsveç hükümetinin kabul ettiğini hatırlatan Kalın, 'Bunun bizim açımızdan memnuniyet verici olduğunu ifade ettik. Bu yasayla birlikte terörle mücadelede daha etkin bir konumda olacaklarını İsveçli mevkidaşlarımız zaten dile getiriyorlar. Biz bu yasanın yürürlüğe gireceği 1 Haziran'dan sonra da o tarihe kadar da terörle mücadele, PKK/PYD/YPG ve FETÖ benzeri yapılarla ilgili atılacak adımları yakından takibe devam edeceğiz.' diye konuştu.Kalın, bir terör örgütünün bulunduğu ülkeyi değil başka bir ülkeyi hedef almasının asla bu terör örgütüne göz yumulmasını gerektirmeyeceğini, örgütlerin paravan yapılarına karşı detaylı bilgi paylaşımı yaptıklarını, Türkiye'nin ilgili birimlerinin mevkidaşlarıyla detaylı bilgi alışverişinde bulunduklarını, bu isimler ve dosyalar üzerinde çalışmaların birlikte süreceğini vurguladı.