Bakan Akar, selin vurduğu Şanlıurfa’da

Şanlıurfa'ya gelen Bakan Akar beraberinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Maliye ve Hazine Bakanı Nureddin Nebati selin en büyük zararı verdiği Süleymaniye mahallesine Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı, su tahliye ve temizlik faaliyetlerini inceledi.Bakan Akar, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ve Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu eşlik etti.