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Fransa'da grevler sürüyor: Eyfel Kulesi ziyarete kapatıldı

Fransa'da emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı öngören emeklilik reformuna karşı ülkenin dört bir yanında düzenlenen grevler sebebiyle, Paris'in sembollerinden biri olan Eyfel Kulesi'nin bugün kapalı olacağı bildirildi. Ülke genelinde tepkiler toplayan emeklilik reformu için ise bu haftanın kritik olduğu belirtildi.

Fransa'da grevler sürüyor: Eyfel Kulesi ziyarete kapatıldı
Ekleme: 15.03.2023 - 15:34 Güncelleme: 15.03.2023 - 15:46 / Editör: Ozge Selin
Fransa'da grevler sürüyor: Eyfel Kulesi ziyarete kapatıldı
Fransa'da emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı hedefleyen emeklilik reformuna karşı ülke genelindeki grev nedeniyle başkentin sembollerinden Eyfel Kulesi'nin bugün kapalı olacağı bildirildi.

Eyfel Kulesi'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'ulusal grev' nedeniyle kulenin bugün kapalı olacağı belirtildi. Açıklamada, kulenin önündeki alanın yerel saatle 21.00'e kadar açık ve erişilebilir olacağı kaydedildi.

Çöp kulesi

Fransa'da grevler sürüyor: Eyfel Kulesi ziyarete kapatıldı

Hükümetin emeklilik reformuna karşı ülke genelinde eğitim, enerji, ulaşım gibi farklı sektörler greve giderken, ülke genelinde 200'den fazla noktada gösteri düzenlenecek.

Emeklilik reformu için kritik hafta

Emeklilik reformu karşıtı göstericiler

Fransa'da grevler sürüyor: Eyfel Kulesi ziyarete kapatıldı

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun hayata geçirileceğini açıklamıştı.

Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede, 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını ifade eden Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı getirileceğini söylemişti. Tartışmalı reforma karşı ülke çapında 19 Ocak'tan bu yana birçok kez grev ve protestolar düzenlendi.

Reformun, 'emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngören' en tartışmalı maddesini 9 Mart'ta onaylayan Senato, 12 Mart'ta reformun diğer maddelerini kabul etmişti. Karma Komisyonda bugün görüşülen reform, bir daha Senatoda oylamaya sunulacak, ardından nihai oylama için Ulusal Meclise gönderilecek. Mecliste salt çoğunluğu bulunmayan iktidar kanadı, son günlerde özellikle merkez sağ Cumhuriyetçiler (LR) partisi milletvekillerini reformlarını desteklemesi için ikna etmeye çalışıyor.

Fransa'da grevler sürüyor: Eyfel Kulesi ziyarete kapatıldı
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