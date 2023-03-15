Elazığ'da sağanak yağış! Araçlar su altında kaldı

Türkiye zor günlerden geçiyor.Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 48 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.Tüm Türkiye'nin tek yürek olduğu deprem bölgesinde yaralar sarılmaya başlanıldı.Afetin üzerinden bir aydan fazla zaman geçerken yaşanan deprem bölgelerinde kuvvetli yağmur yağışı etkisini gösterdi.Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından Elazığ için yapılan sağanak ve kuvvetli sağanak yağış uyarısının ardından yağmur, kentin doğu ve güneydoğu bölgelerinden giriş yaptı.Kentte etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, bazı caddelerde ve alt geçitlerde su baskını meydana geldi.Caddelerde suların yükselmesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.Alt geçitlerde ilerlemeye çalışan otomobiller suya gömülürken, araç sürücüleri sel sularında mahsur kaldı.Sağanak yağışın gün boyu etkili olacağı öğrenildi.