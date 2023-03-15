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Bakan Çavuşoğlu Rus mevkidaşı ile görüştü...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, İstanbul Tahıl Anlaşması ve ikili ilişkiler ele alınmıştır.

Ekleme: 15.03.2023 - 15:24 Güncelleme: 15.03.2023 - 15:43 / Editör: Ozge Selin
Bakan Çavuşoğlu Rus mevkidaşı ile görüştü...
Dışişleri Bakanlığı: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, İstanbul Tahıl Anlaşması ve ikili ilişkiler ele alınmıştır.

Ayrıntılar geliyor...
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