Fenerbahçe'ye talih kuşu! Dünya devi İstanbul'a geliyor

Başta Arda Güler olmak üzere birçok oyuncusu Avrupa devlerinin radarına takılan Fenerbahçe, İstanbul'da Ajax yetkililerini ağırlayacak.Fenerbahçe'de bu sezon 33 resmi maçta forma giyen ve takımın en istikrarlı isimlerinden biri olan Ferdi Kadıoğlu'na Napoli'nin ardından Ajax da talip oldu.23 yaşındaki futbolcuyu, Sevilla ile oynanan ilk maçta tribünden izleyen Hollanda ekibi, Kadıköy'deki rövanş için de rezervasyon yaptırdı.Sarı-lacivertli kulüple 2026 yılına kadar sözleşmesi olan Ferdi için 10 milyon Euro ile kapıyı çalacak olan Ajax, bonuslar ve sonraki satıştan payı da sözleşmeye koymak istiyor.Ancak Fenerbahçe yönetimi, genç yeteneği için rakamı 20 milyon Euro olarak belirledi. Pazarlık konusunda da taviz vermemeye kararlı.Milli takımda da forma giyen Ferdi Kadıoğlu, bu sezon 1 gol atıp 3 de asist yaptı.