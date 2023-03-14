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Depremden etkilenen 10 ilde 242 bin öğrenci başka şehirlere nakledildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen 10 ildeki 242 bin 904 öğrencinin istedikleri illere nakil işlemlerinin gerçekleştirildiğini duyurdu..

Ekleme: 14.03.2023 - 10:47 Güncelleme: 14.03.2023 - 10:51 / Editör: Ozge Selin
Depremden etkilenen 10 ilde 242 bin öğrenci başka şehirlere nakledildi
Bakan Özer, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla 10 ilimizden 242 bin 904 öğrencimizin istedikleri illere nakil işlemini gerçekleştirdik.

Depremden etkilenen 10 ilde 242 bin öğrenci başka şehirlere nakledildi

Evlatlarımızın eğitim süreçlerini destekleyerek her zaman yanlarında olacağız" dedi.

Depremden etkilenen 10 ilde 242 bin öğrenci başka şehirlere nakledildi


Bakan Özer'in paylaştığı görsele göre; Ankara'ya 33 bin 142, Mersin'e 22 bin 300, Antalya'ya 21 bin 832, İstanbul'a 18 bin 452, Konya'ya 13 bin 181, İzmir'e 9 bin 797, Kayseri'ye 8 bin 16, Bursa'ya 7 bin 466, Muğla'ya 6 bin 674, Elazığ'a 5 bin 97 ve Aydın'a 5 bin 260 öğrencinin nakli gerçekleştirildi.


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