ABD şubat ayı enflasyonu açıklandı

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Şubat ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,4 arttı. Piyasa beklentisi de fiyatlarda yüzde 0,4 artış olacağı yönündeydi. Böylece tüketici fiyatlarında yıllık bazda artış beklentilere paralel yüzde 6,0 olarak gerçekleşti. Analistler yıllık artışın yüzde 6,4'ten yüzde 6,0'ya ineceği tahmininde bulunmuşlardı.Tüketici fiyatları 2022 yılının Temmuz ayında yüzde 9,1 ile 1981 yılı Kasım ayından sonra en yüksek seviyesini görmüştü. Enflasyonda o tarihten bu yana düşüş yaşanıyor.Çekirdek olarak kabul edilen gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,5, yıllık yüzde 5,5 arttı. Analistlerin beklentisi aynı sırayla yüzde 0,4 ve yüzde 5,5 artış olacağı yönündeydi.Ülkede enerji fiyatları aylık yüzde 0,6 düşerken, yıllık yüzde 5,2 artış gösterdi. Gıda fiyatlarında aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 9,5 artış yaşandı.Haftalık ortalama kazançlarda yüzde 0,4 düşüş yaşandı.