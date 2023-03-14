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Beyaz Gazete
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6'lı koalisyonda yeni kriz: İYİ Parti'de sansasyonel istifa kapıda

6'lı koalisyonda küfürleşmeler sonrası hizaya getirilen Meral Akşener'in yeniden masaya oturtulması ile kınına giren kılıçlar bir kez daha çekilmeye hazırlanıyor. Kimyanın tutmadığı koalisyon masasında her geçen gün yeni anlaşmazlık ve birbiriyle çelişen açıklamalar gelirken yeni krizin de HDP ilişkisi nedeniyle çıktığı ve İYİ Parti'nin önemli bir isminin daha istifa aşamasına geldiği aktarıldı.

6'lı koalisyonda yeni kriz: İYİ Parti'de sansasyonel istifa kapıda
Ekleme: 14.03.2023 - 11:58 Güncelleme: 14.03.2023 - 12:16 / Editör: Ozge Selin
6'lı koalisyonda yeni kriz: İYİ Parti'de sansasyonel istifa kapıda
6'lı koalisyon masasında sular bir türlü durulmuyor. HDP eklentili koalisyon ekibinin adaylık sürecinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ayrılığı ve zehir zemberek çıkışı gündemi bir anda değiştirmişti. İYİ Parti'de şimdi de HDP krizi yaşandığı iddia edildi. Bu kriz de iddia o ki yeni ve sansasyonel bir istifayı beraberinde getiriyor.

AKŞENER 'HDP MASAYA GELEMEZ' DEDİ, ONU DA YAPTILAR

Millet İttifakı'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrasında HDP'den 'Görüşmeye hazırız' mesajı gelmişti. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, CHP ve HDP arasında gerçekleşecek görüşmeyle ilgili olarak 'CHP, HDP ile görüşebilir ama bizim olduğumuz masaya getiremez' demişti.

CHP'DEN İYİ PARTİ'YE AYAR: ' YAVUZ AĞIRALİOĞLU'NUN KULAĞININ ÇEKİLMESİ LAZIM'

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktığı için CHP'liler tarafından hedef alınmıştı. CHP'li Engin Altay, İYİ Partililere çağrı yaparak, 'Ağıralioğlu'nun kulağının çekilmesi lazım' demişti.

AĞIRALİOĞLU PARTİSİNİ ARKASINDA GÖREMEDİ

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu ise Altay'ın çıkışına ilişkin Ağıralioğlu'nun söylemlerinin 'şahsi' olduğunu ve partilerini bağlamadığını dile getirmişti.

'İSTİFA EDERSE' ŞAŞIRMAYIN

Gazeteci Şebnem Bursalı'nın haberine göre; Ağıralioğlu'nun istifanın eşiğinde olduğu ve şimdilik bu durumun bastırıldığını ifade edildi.

Bursalı şunları söyledi:

'İYİ Parti'de ne olur? Yavuz Ağıralioğlu ile ilgili iki gündür istifa ediyor, edecek. Hem ABD hem de HDP ile ilgili gelişmelerle ilgili istifa edeceği Ankara kulislerinde çok konuşuldu.

Hatta belli bir parti, şimdi ismini vermeyeceğim. Oraya gidiyor, gitti, gidebilir şeklinde konuşuldu. Şu an itibarıyla bunun bastırıldığı belirtiliyor. Ağıralioğlu tutarlı bir siyasetçi, yarından sonra istifa ederse şaşırmayacağım.'
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