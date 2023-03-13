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4 yıl oldu! Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak için eylemlerini sürdürüyor

Evlatlarına kavuşmak için yaz kış demeden HDP il binası önündeki eylemlerine devam eden gözü yaşlı aileler, bugün de çocuklarına teslim olun çağrısında bulundu.

Ekleme: 13.03.2023 - 15:47 Güncelleme: 13.03.2023 - 15:48 / Editör: Ozge Selin
4 yıl oldu! Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak için eylemlerini sürdürüyor
Evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor...

3 Eylül 2019 yılında farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen aileler, direnişe başladı. Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, il binası önünde yaz-kış demeden nöbetlerine devam ediyor. Bugün bin 288'inci güne ulaşan direnişte aileler evladının yolunu gözlüyor.

Yüzde 40 işitme engelli kızı dağa kaçırıldı

Kızı Zübeyde için eylem yapan anne Esmer Koç, evladına kavuşmak istediğini belirtti. Kızının yüzde 40 işitme engelli olduğunu ifade eden Koç, “10 senedir evlat hasreti çekiyorum. Yeter artık kızımı bana versinler.” dedi. Koç, kızına güvenlik güçlerine teslim olmadı için de çağrıda bulundu.

'Buradan ayrılmayacağız'

Öte yandan kızı Bircan Biçer için de evlat nöbeti tutan Necmettin Biçer de, eylem yapan aileler olarak çocuklarını terörün pençesinden kurtarma kararlı olduklarını ifade etti.

Biçer, “Çocuklarımızı onların elinden almadan buradan ayrılmayacağız. Buradan çocuklarımıza sesleniyorum; gelin güvenlik güçlerine teslim olun.” dedi.

4 yıl oldu! Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak için eylemlerini sürdürüyor
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