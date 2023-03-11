Bakan Akar'dan 'Asker kışladan geç çıktı' iddialarına yanıt: Mehmetçik 05.45'te enkaza hareket etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, katıldığı televizyon programında soruları yanıtladı. Bakan Akar, asrın felaketi depremlerle ilgili 'Çok büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık. Bütün milletimize başınız sağ olsun diyorum. Hatay'da çok büyük bir yıkım oldu. Bu kışlada 3 silah arkadaşımız şehit oldular. 1 arkadaşımız da hastanede hayatını kaybetti. 4 arkadaşımız şehit olmuş oldu. Deprem haberini alır almaz depremden 20 dakika sonra arkadaşlarımızla görüşmelerimizi yaptık, ilk raporları aldık. Kışlada bir binanın yıkıldığı bilgisini aldık. Aldığımız ilk bilgileri Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Gitmek için hazırlıklarımızı yaptık. Olumsuz hava şartları ulaşımımızı güçlendirdi. İncirlik'e kadar hava yoluyla İncirlik'ten sonra kara yoluyla öğleden sonra buraya geldik. Büyük felaketten hemen sonra devletimiz hemen vatandaşının yanına koştu. Vatandaşımızın uğradığı felakete çare olabilmek için devlet millet iş birliği sergiledi' dedi.Bakan Akar açıklamasında şunları kaydetti:İlk andan itibaren kara-deniz ve hava birliklerimiz teyakkuz halinde. İlk anda bize lazım olan arama kurtarma faaliyetiydi. 34 doğal afet arama kurtarma timini seferber ettik. 327 vatandaşımızı sağ olarak enkazlardan çıkardık. Maalesef 2 bin 457 vatandaşımızın da cenazelerini enkazlardan çıkardık. 21 bin vatandaşımızı deprem bölgesinde naklettik. İncirlik yurt içi ve yurt dışından gelen yardımların toplanma ve dağıtım üssü oldu. Arkadaşlarımız gidilmedik köy, gidilmedik ilçe bırakmadı.Başlangıçta İskenderun gemimiz hazır hale getirildi. Deniz koridorunu tesis ettik. Yaralılar İskenderun gemisiyle Antakya'dan Mersin'e taşındı. Bu faaliyetleri yaparken Sağlık Bakanlığı personeliyle iş birliği içinde olduk. Vatandaşa hizmet götürdük. Sahra Sıhhiye hastanelerimiz var onlardan birisini süratle Maraş'a götürdük. Sancaktar ve Bayraktar gemilerimiz sağlık hizmetleri verecek kapasiteye sahip. Bütün ameliyatları arkadaşlarımız büyük başarıyla gerçekleştirdiler. Bu gemilerimizde Hatice Deniz ve Nur adında 2 çocuğumuz dünyaya geldi. Toplam 152 ameliyat gerçekleştirildi. 15 bin vatandaş tedavi edildi. Bütün gemilerimize seyre hazır ol mesajı vermiştik. Bölgedeki limanlara gemilerimizi dağıttık hazır bekliyorlar.Bakan Akar, asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ortaya atılan 'Asker kışladan geç çıktı' iddialarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:Maalesef yerli ve milli olmayan herhangi bir kareye çekmek suretiyle onun üzerinde fırtına koparan ordubozanlar var. Bunları milletimiz biliyor. İlk andan itibaren TSK görevinin başında ve vatandaşın yanındadır. 5'i 10 geçe Cumhurbaşkanımıza raporu verdik. 4.30'da yardım tugayının hazır olması için talimat verildi. 2. ordu komutamız 4.45'te masasında, hazırlıklar gözden geçirildi. 5.45'te Mehmetçik 2. Ordu Karargahı'ndan enkaza gitmek için hareket etti. A400M uçaklarını muharebe şartlarında risk alarak kaldırdık. Gemilerimize hazır ol emri veriliyor. Çok büyük bir depremdi. Bir anda her enkazın başında olmak mümkün değil. Hava koşullarını ve yol şartlarını değerlendirmek lazım. Bir geç çıkma durumu söz konusu değil, çıkış emri verildi. Herkes seferber oldu. Biraz vicdan lazım biraz aklı selim lazım.